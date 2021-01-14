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Умер красноярский психолог и педагог Борис Хасан

Умер красноярский психолог и педагог Борис Хасан
Иллюстрация: newslab.ru

Преподаватель и ученый - Хасан стоял у истоков нескольких знаковых для Красноярска проектов — школы № 106 и Психолого-педагогического факультета Красноярского госууниверситета.

#НОВОСТИ
На 74-м году жизни скончался красноярский психолог и педагог Борис Хасан. Об этом написала в Facebook руководитель цента обучения руководителей «ИЛАН» Елена Лопатина.
Судя по ее посту, причиной смерти стал рак. Других деталей пока неизвестно.
 
Борис Хасан родился в 1948 году. По первому образованию он был юристом. Но окончив в 1983 году психфак МГУ, навсегда связал свою жизнь с психологией. При его активном участии в Красноярском госуниверситете был создан психолого-педагогический факультет, а некоторое время спустя была модернизирована педагогическая модель школы № 106. На ее (и кафедры психологии развития ППФ КГУ) базе Хасан создал Институт психологии и педагогики развития.
 
В 1997 году Борис Хасан защитил докторскую диссертацию по теме «Продуктивный конфликт как механизм развития личности», став на тот момент первым доктором психологии за Уралом.
 
Был награжден званиями:
  • Заслуженный педагог Красноярского края (1999);
  • Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2003) за заслуги в области образования;
  • Заслуженный работник Красноярской университетской гимназии «Универс» (2007).

Помимо этого в 2005 году получил медаль К.Д. Ушинского за заслуги в области педагогических наук.

 
Автор: Евгений Волошинский
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