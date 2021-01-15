Прощание с Борисом Хасаном пройдет в его «родном» корпусе СФУ

Известный красноярский психолог и педагог скончался вчера вечером. Проститься с ним можно будет в «первом колодце» бывшего КГУ, где располагался психолого-педагогический факультет.

Гражданская панихида по Борису Хасану пройдет 18 января 2021 года с 12:00 до 13:30. Об этом написали в официальном телеграм-канале СФУ .

Проститься с ученым и педагогом можно будет по адресу проспект Свободный, 79, корпус 1. Ранее здесь располагался деканат психолого-педагогического факультета, созданного при активном участии Хасана. Многие годы он был руководителем кафедры психологии развития ППФ и преподавал на нем.

Последние несколько лет он возглавлял научно-учебную лабораторию мониторинга профессиональных компетенций при Институте экономики, государственного управления и финансов СФУ.