Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.01
73,79
89,64
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Прощание с Борисом Хасаном пройдет в его «родном» корпусе СФУ

Прощание с Борисом Хасаном пройдет в его «родном» корпусе СФУ
Иллюстрация: Борис Хасан/Facebook.com

Известный красноярский психолог и педагог скончался вчера вечером. Проститься с ним можно будет в «первом колодце» бывшего КГУ, где располагался психолого-педагогический факультет.

#НОВОСТИ
Гражданская панихида по Борису Хасану пройдет 18 января 2021 года с 12:00 до 13:30. Об этом написали в официальном телеграм-канале СФУ.
 
Проститься с ученым и педагогом можно будет по адресу проспект Свободный, 79, корпус 1. Ранее здесь располагался деканат психолого-педагогического факультета, созданного при активном участии Хасана. Многие годы он был руководителем кафедры психологии развития ППФ и преподавал на нем.
 
Последние несколько лет он возглавлял научно-учебную лабораторию мониторинга профессиональных компетенций при Институте экономики, государственного управления и финансов СФУ.
 
Борис Хасан умер вчера вечером. Причина смерти — рак.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Обыски в краевой больнице связаны с поставками оборудованияОбыски в краевой больнице связаны с поставками оборудования
  • Соучредитель ГК «Командор» Олег Сипетый расскажет на Гайдаровском форуме про ритейлСоучредитель ГК «Командор» Олег Сипетый расскажет на Гайдаровском форуме про ритейл
  • «Интерфакс» сообщил об обысках в краевой больнице«Интерфакс» сообщил об обысках в краевой больнице
  • СГК планирует отключить Солнечный от теплоснабжения: нужен срочный ремонт сетиСГК планирует отключить Солнечный от теплоснабжения: нужен срочный ремонт сети
  • Умер красноярский психолог и педагог Борис ХасанУмер красноярский психолог и педагог Борис Хасан
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.