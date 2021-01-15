Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.01
73,79
89,64
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил правительство в отставку

Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил правительство в отставку
Иллюстрация: egov-buryatia.ru

Пока министры и их заместители продолжат работу, но в статусе и.о. Кто покинет кресло, а кто останется, пока неизвестно. Как сообщают СМИ, в планах губернатора поменять структуру правительства.

#НОВОСТИ

Указ об отставке опубликован несколько часов назад. Издание «Байкал-Daily» приводит заявление главы Бурятии по этому поводу.

Алексей Цыденов поблагодарил правительство за работу и обозначил ключевые задачи. В частности, создание условий для работы, жизни людей в республике, появление новых рабочих мест, развитие местного бизнеса. Ряд проблем связан с экологией, речь не только о Байкале, но и проблеме обращения с отходами, ликвидация свалок и фенольного озера. В приоритете также вопросы ответственного лесопользования.

Все, что мы можем делать, мы можем делать только командой. И только совместная работа может дать конкретный результат. От работы каждого зависит, что в итоге мы получим или не получим», - заявил Цыденов, пообещав переговорить в каждым членом правительства о его перспективах в дальнейшей работе индивидуально.

Напомним, в конце 2018 года президент Владимир Путин своим указом перевел Республику Бурятию и Забайкальский край из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ.

Алексей Цыденов, бывший замглавы Минтранса выиграл выборы главы Бурятии в 2017 году.

Отметим, в Бурятии сохраняется непростая обстановка с заболеваемостью коронавирусом, республика стала первым регионом России, который ввел повторный локдаун. Сейчас в регионе действуют ограничения для гостей из Красноярска, Москвы, Новосибирска и Хабаровска, их будут в обязательном порядке тестировать на COVID-19.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Обыски в краевой больнице связаны с поставками оборудованияОбыски в краевой больнице связаны с поставками оборудования
  • Соучредитель ГК «Командор» Олег Сипетый расскажет на Гайдаровском форуме про ритейлСоучредитель ГК «Командор» Олег Сипетый расскажет на Гайдаровском форуме про ритейл
  • «Интерфакс» сообщил об обысках в краевой больнице«Интерфакс» сообщил об обысках в краевой больнице
  • СГК планирует отключить Солнечный от теплоснабжения: нужен срочный ремонт сетиСГК планирует отключить Солнечный от теплоснабжения: нужен срочный ремонт сети
  • Умер красноярский психолог и педагог Борис ХасанУмер красноярский психолог и педагог Борис Хасан
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.