Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил правительство в отставку

Пока министры и их заместители продолжат работу, но в статусе и.о. Кто покинет кресло, а кто останется, пока неизвестно. Как сообщают СМИ, в планах губернатора поменять структуру правительства.

Указ об отставке опубликован несколько часов назад. Издание «Байкал-Daily» приводит заявление главы Бурятии по этому поводу.

Алексей Цыденов поблагодарил правительство за работу и обозначил ключевые задачи. В частности, создание условий для работы, жизни людей в республике, появление новых рабочих мест, развитие местного бизнеса. Ряд проблем связан с экологией, речь не только о Байкале, но и проблеме обращения с отходами, ликвидация свалок и фенольного озера. В приоритете также вопросы ответственного лесопользования.

Все, что мы можем делать, мы можем делать только командой. И только совместная работа может дать конкретный результат. От работы каждого зависит, что в итоге мы получим или не получим», - заявил Цыденов, пообещав переговорить в каждым членом правительства о его перспективах в дальнейшей работе индивидуально.

Напомним, в конце 2018 года президент Владимир Путин своим указом перевел Республику Бурятию и Забайкальский край из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ.

Алексей Цыденов, бывший замглавы Минтранса выиграл выборы главы Бурятии в 2017 году.

Отметим, в Бурятии сохраняется непростая обстановка с заболеваемостью коронавирусом, республика стала первым регионом России, который ввел повторный локдаун. Сейчас в регионе действуют ограничения для гостей из Красноярска, Москвы, Новосибирска и Хабаровска, их будут в обязательном порядке тестировать на COVID-19.