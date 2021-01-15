Стихийный рынок в Советском районе очистят от автолавок эвакуаторами

Подобная работа ведется уже несколько лет, но пока полностью ликвидировать незаконную торговлю в этом месте у властей не получается. Но механизм постепенно обкатывается.

Со стихийного рынка на улице 9 мая, 12 в Красноярске эвакуировали автомобиль одного из торговцев. Об этом рассказали в паблике городской администрации.

Такие авто нарушают правила торговли и благоустройства, занимают парковочные места и захламляют улицы города. По сути, они работают как незаконные временные сооружения — передвижные торговые точки, нарушая торговое и налоговое законодательство», — сказано в посте.

Как пояснили DK.RU в администрации Советского района, работа по ликвидации этого стихийного рынка идет уже не первый год. Ситуация осложняется тем, что такие машины подпадают под категорию временных (передвижных) торговых сооружений, удалить которые можно только установив владельца.

По данному автомобилю это сделать удалось. После этого его владельца четырежды штрафовали на 2 000 рублей, но он не убрал свою машину», — рассказали в районной администрации.

Теперь автоторговцу придется заплатить 7 200 рублей за «демонтаж» его торговой точки и хранение. После этого он сможет вернуться к торговле на прежнем месте.

Правда, ненадолго — стоит ему снова начать торговать с этой машины, как ее опять эвакуируют», — рассказали в районе.

Подобный механизм власти собираются распространить на все автолавки на этом стихийном рынке. И такая работа, по словам чиновников, ведется постоянно.