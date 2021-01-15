Фестиваль «МИР Сибири» запланировали на начало июля

Стартовал прием заявок на мастеровую и этномузыкальную премии фестиваля этической музыки и ремесел «МИР Сибири», сообщила пресс-служба администрации Красноярского края.

В прошлом году фестиваль был отменен из-за коронавирусных ограничений, однако в этом году оргкомитет рассчитывает провести его «в офлайновом режиме». Планируется, что «МИР Сибири» пройдет в Шушенском 9-11 июля. В то же время организаторы говорят, что рассматривают «возможные формы проведения».

Заявку на участие могут подать профессиональные и самодеятельные коллективы, сольные исполнители, а также мастера декоративно-прикладного творчества. Прием заявок продлится до конца марта.

Все договоренности в силе. Ждём и Тину Кузнецову с проектом Zventa Sventana, и Эндрю Дональдса из Enigma. Фестиваль проходит при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации – вместе мы сделаем всё возможное, чтобы привезти артистов из-за рубежа», - сообщает оргкомитет.

Не исключено, что какие-то привычные фестивальные форматы будут заменены в целях безопасности, организаторы также предупреждают, что будут регулировать потоки гостей, чтобы соблюсти необходимые санитарные требования.

Напомним, что первый фестиваль «МИР Сибири» (тогда он назывался «Саянское кольцо») прошел в Шушенском в 2003 году. Своё же сегодняшнее название он получил девять лет спустя — в 2012-м. Его учредителями являются министерство культуры Красноярского края, администрация Шушенского района и поселка Шушенское. С 2019 года «МИР Сибири» проходит под эгидой ЮНЕСКО.

В 2019 году в музыкальном конкурсе состязалось 40 номинантов — это беспрецедентный случай в истории фестиваля. В Шушенское приехали 75 музыкантов из 12 стран мира, в том числе впервые в фестивале приняли участите артисты из Алжира, Израиля, Туниса и Турции. В 2019 году впервые были вручены три Чаши Мира, ранее выбиралось два победителя.