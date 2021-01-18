Причиной коммунальной аварии на Менжинского стала январская оттепель
Водопровод в этом районе прорвало в ночь с субботы на воскресенье. Устранить его обещали в течение нескольких часов, но ситуация оказалась несколько сложнее
Коммунальная авария на улице Менжинского в Красноярске произошла из-за подвижек грунта, в результате резкого перепада температур. Об этом у себя в соцсетях написала пресс-секретарь «КрасКома» Татьяна Лукина.
Речь идет о двух повреждениях магистрального водопровода с холодной водой. Первое случилось в районе дома № 14: в смотровом колодце, из соединяющей стальной и полиэтиленовый водопроводы муфты, вырвало кусок трубы из-за расхождения центров на 40 мм.
Чтобы восстановить соосность двух трубопроводов на ул. Менжинского, 14, слесари „КрасКома“ изготавливают стальной переходник с наклоном, на который будут крепить новую соединительную муфту», — пишет Лукина.
Во втором случае — на Менжинского, 16 — авария также произошла на стыке, но в этот раз труб различного диаметра — в переходнике образовалась трещина в 10 мм.
Нестандартный самодельный тройник будут менять завтра утром, сейчас его изготавливают в ремонтно-механическом цехе „КрасКома“», — пишет Лукина.
По ее словам, причиной обоих повреждений стали подвижки грунта в результате резких перепадов температур.
Напомним, коммунальная авария на Менжинского произошла в ночь с субботы на воскресенье — как пишет ngs24.ru со слов одного из жильцов этого района, примерно в 03:00 в домах пропала холодная вода, а утром выяснилось, что «весь бульвар вдоль Менжинского затоплен». Повреждения обещали устранить к 14:00, но не успели. Новый дедлайн - 16:00 понедедльника 18 января.