Причиной коммунальной аварии на Менжинского стала январская оттепель

Водопровод в этом районе прорвало в ночь с субботы на воскресенье. Устранить его обещали в течение нескольких часов, но ситуация оказалась несколько сложнее

Коммунальная авария на улице Менжинского в Красноярске произошла из-за подвижек грунта, в результате резкого перепада температур. Об этом у себя в соцсетях написала пресс-секретарь «КрасКома» Татьяна Лукина.

Речь идет о двух повреждениях магистрального водопровода с холодной водой. Первое случилось в районе дома № 14: в смотровом колодце, из соединяющей стальной и полиэтиленовый водопроводы муфты, вырвало кусок трубы из-за расхождения центров на 40 мм.

Чтобы восстановить соосность двух трубопроводов на ул. Менжинского, 14, слесари „КрасКома“ изготавливают стальной переходник с наклоном, на который будут крепить новую соединительную муфту», — пишет Лукина.

Во втором случае — на Менжинского, 16 — авария также произошла на стыке, но в этот раз труб различного диаметра — в переходнике образовалась трещина в 10 мм.

Нестандартный самодельный тройник будут менять завтра утром, сейчас его изготавливают в ремонтно-механическом цехе „КрасКома“», — пишет Лукина.

По ее словам, причиной обоих повреждений стали подвижки грунта в результате резких перепадов температур