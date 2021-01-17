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Вместо крещенских морозов в Красноярск пришла «крещенская оттепель»

Вместо крещенских морозов в Красноярск пришла «крещенская оттепель»
Автор фото: Henryk Niestrój. Иллюстрация: pixabay.com

По прогнозам синоптиков, наиболее теплыми днями грядущей недели будут понедельник, 18 января, и четверг, 21 января. В эти дни воздух прогреется днем до -5…-2 градусов.

#НОВОСТИ

Напомним, в связи с потеплением 18 января планируется большой ремонт теплосети, в результате которого от теплоснабжения будет отключен весь Солнечный. Работы обещают завершить не позднее 20.00.

Не по-зимнему теплая погода продержится всю рабочую неделю, холодать начнет только в пятницу вечером. Кроме того, гидрометцентр обещает снегопады, так что должная обстановка будет напряженной. Синоптики предупреждают: неделя будет довольно ветреной.

При этом в европейской части России гидрометцентр прогнозирует аномальные морозы, до 20-30 градусов ниже климатической нормы.

Отметим, что крещенские купания в Красноярском крае отменены из-за опасности распространения коронавируса.

 

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