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Полиция предупреждает: «крещенских купальщиков» могут оштрафовать

Полиция предупреждает: «крещенских купальщиков» могут оштрафовать
Иллюстрация: pixabay.com

Поскольку проведение крещенских купаний в Красноярском крае отменено по соображениям эпидемической опасности, полиция напоминает о штрафных санкциях за нарушение указа губернатора.

#НОВОСТИ

18 и 18 января сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю вместе с сотрудниками войск национальной гвардии, работниками частных охранных предприятий, народными дружинники и казаками Енисейского казачьего войска будут обеспечивать охрану правопорядка на объектах религиозного культа и прилегающих территориях.

В полиции напоминают: в крае действует указ губернатора №71-уг об ограничительных мерах в период пандемии коронавируса. А по решению епархии крещенские купания отменены, чтобы не провоцировать распространение вируса. Граждан могут оштрафовать как за купание в не предназначенных для этого местах, так и за нарушение указа губернатора.

Кроме того, пресс-служба ГУ МВД напоминает: праздник – не повод для того, чтобы распивать алкоголь, курить или просто находиться в пьяном виде в общественных местах.

 

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