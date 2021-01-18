Полиция предупреждает: «крещенских купальщиков» могут оштрафовать

Поскольку проведение крещенских купаний в Красноярском крае отменено по соображениям эпидемической опасности, полиция напоминает о штрафных санкциях за нарушение указа губернатора.

18 и 18 января сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю вместе с сотрудниками войск национальной гвардии, работниками частных охранных предприятий, народными дружинники и казаками Енисейского казачьего войска будут обеспечивать охрану правопорядка на объектах религиозного культа и прилегающих территориях.

В полиции напоминают: в крае действует указ губернатора №71-уг об ограничительных мерах в период пандемии коронавируса. А по решению епархии крещенские купания отменены, чтобы не провоцировать распространение вируса. Граждан могут оштрафовать как за купание в не предназначенных для этого местах, так и за нарушение указа губернатора.

Кроме того, пресс-служба ГУ МВД напоминает: праздник – не повод для того, чтобы распивать алкоголь, курить или просто находиться в пьяном виде в общественных местах.