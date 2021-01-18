Красноярск простился с Борисом Хасаном

На гражданскую панихиду, которая проходила в СФУ, собрались ученики и коллеги Хасана со всей страны. Похоронили его на старом еврейском кладбище в Красноярске.

Церемония прощания с Борисом Хасаном — психологом, педагогом, доктором психологических наук, создателем российской школы педагогики развития — прошла в Красноярске, в Сибирском Федеральном университете, где он преподавал до последнего времени.

По словам очевидцев, на нее съехались ученики и коллеги Хасана со всей страны — из Москвы, Новосибирска и т.д. Также присутствовали министр образования Красноярского края Светлана Маковская, руководитель городского управления образования Татьяна Ситикова и другие.

Церемония прощания длилась около полутора часов. На нее собралось более более пятисот человек.

Людей было очень много — „колодец“ [корпус университета, где проходила панихида] был переполнен. И, думаю, людей могло быть много больше если бы не карантин и рабочий день», — рассказал DK.RU один из тех, кто был на церемонии, пожелав остаться неназванным.

Подтверждают это и другие очевидцы. Например, директор центра обучения руководителей ИЛАН Елена Лопатина:

Было много людей, много цветов, много слёз. Это наша общая потеря. И наша общая отправная точка: теперь мы- взрослые, теперь нет того ревизора, который даст обратную связь (обязательно развивающую)», — написала она в Facebook.

Теплыми словами Бориса Хасана в последние дни вспоминали многие. Например, заместитель директора по развитию лицея при Высшей школе экономики, а ранее директор старшей школы в гимназии «Универс» (школа № 106) Рустам Байбурин вспомнил какое влияния оказал Хасан на него и его профессиональную жизнь — и продолжал оказывать даже после переезда в Москву.

Когда живёшь среди гигантов, неизменно стараешься держать осанку и даже приподниматься на носки, а эти самые гиганты, имея интеллигентную природу, незаметно наклоняются до твоего уровня», — пишет он.

Гиганта-Хасана похоронили в Красноярске — на Покровском еврейском кладбище (часть Троицкого), рядом с матерью и сыном.

Борис Иосифович оказал влияние на жизни, судьбы, устройство головы тысяч и тысяч конкретных людей — учеников, последователей, коллег. Оставил неисчерпаемое наследие в людях через вдохновленные им проекты», — пишет одна из его учениц Мария Богдан.

Наследие Бориса Хасана действительно велико. Это и созданная при его участии гимназия «Универс». И выпестованный им Психолого-педагогический факультет Красноярского госуниверситета (оба уже почили в туне, но память об этом проекте жива). И психологический декадники, которые, по сути, в 90-х годах прошлого века положили начало психотерапии в России. И, наконец, переосмысление роли конфликта — взгляд на него как на инструмент развития — за что Хасан и получил докторскую диссертацию.