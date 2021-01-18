Красноярские программисты покорили «Цифровые вершины»

Конкурс программных продуктов проводился в рамках международного Гайдаровского форума. В одной из номинаций победу одержала команда из Красноярского края.

Во всероссийском конкурсе разработчиков IT-продуктов «Цифровые вершины» в номинации «Нацпроект в цифре» одержали победу красноярские программисты, сообщили в региональном Министерстве цифрового развития.

Речь идет о команде, которая называется Exiting VIM, представившей проект «Интеллектуальная карта государственных данных РФ».

Разработанная красноярцами программа, позволяет искать данные в различных государственных и ведомственных информационных системах (экология, транспорт, правосудие и другие — всего 14 тематических категорий) и обмениваться между ними данными.

Этот проект в прошлом году уже был отмечен экспертами престижного всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».