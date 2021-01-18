Красноярские программисты покорили «Цифровые вершины»
Конкурс программных продуктов проводился в рамках международного Гайдаровского форума. В одной из номинаций победу одержала команда из Красноярского края.
Во всероссийском конкурсе разработчиков IT-продуктов «Цифровые вершины» в номинации «Нацпроект в цифре» одержали победу красноярские программисты, сообщили в региональном Министерстве цифрового развития.
Речь идет о команде, которая называется Exiting VIM, представившей проект «Интеллектуальная карта государственных данных РФ».
Разработанная красноярцами программа, позволяет искать данные в различных государственных и ведомственных информационных системах (экология, транспорт, правосудие и другие — всего 14 тематических категорий) и обмениваться между ними данными.
Этот проект в прошлом году уже был отмечен экспертами престижного всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».
Напомним, что в этом году в работе одной из площадок Гайдаровского форума, где обсуждались перспективы развития ретейла в России, участвовал член совета директоров и соучредитель группы компаний «Командор» Олег Сипетый. Помимо него в дискуссии принимали участие директор розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов, генеральный директор «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев, директор по операционной деятельности группы «О’КЕЙ» Павел Локшин.