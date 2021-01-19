Депутату Горсовета Красноярска Ивану Азаренко изменили меру пресечения

Народный избранник был задержан еще в мае 2020 года и спустя некоторое время отправлен под арест в СИЗО. Депутаты подозревают в участии в коррупционных схемах сотрудников мэрии.

Как сообщил источник DK.ru, сегодня Железнодорожный суд изменил Ивану Азаренко меру пресечения: его отправили под домашний арест.

По версии следствия, Азаренко был посредником при передаче взятки заместителю руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Красноярска Ирине Тюриной. Чиновницу задержали в октябре 2019 года, спустя год ее отпустили из СИЗО под домашний арест. Мера пресечения предполагает в том числе запрет на общение со свидетелями по делу и их адвокатами.

Следствие полагает, что Тюрина – организатор преступной группы, и разрабатывает несколько эпизодов. Ивану Азаренко вменяется ч.4 ст.291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).