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В Красноярском крае разрешили заниматься творчеством и ходить на матчи

В Красноярском крае разрешили заниматься творчеством и ходить на матчи
Автор фото: Capri23auto. Иллюстрация: pixabay.com

Губернатор края Александр Усс внес изменения в указ о противоэпидемических мерах. Послабления касаются спортивных и культурно-массовых мероприятий. Но не всех.

#НОВОСТИ

Уже с завтрашнего дня могут возобновлять работу дома культуры и центры народного творчества. Однако для ночных клубов и дискотек ограничения продолжают действовать. Сделаны послабления для спортивных объектов, они могут «оказывать услуги населению». Надо полагать, речь идет о тренировках в спортивных секциях и таких специфических услугах как, например, массовые катания.

Наконец-то повезло профессиональным клубам и их болельщикам: теперь матчи будут проходить со зрителями – при условии 50%-й загрузки зала.

Носить маски, мыть руки и пользоваться другими средствами индивидуальной защиты по-прежнему обязательно.

Отметим, изменения в указ появились практически одновременно с решением допустить зрителей на соревнования юниорского чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в Красноярске 3-5 февраля.

 

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