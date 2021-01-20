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В Красноярском крае самозанятыми стало почти 25 тысяч человек

В Красноярском крае самозанятыми стало почти 25 тысяч человек
Иллюстрация: pixabay.com

Подобный статус предприниматели смогли получать всего год назад — после того, как регион стал участником федерального эксперимента со специальным налоговым режимом.

#НОВОСТИ
В течение 2020 года 24 864 жителя Красноярского края встали на учет в налоговых органах как самозанятые. Причем только за последний квартал таковых было порядка 5 тысяч. Об этом рассказали в региональном Агентстве развития малого и среднего предпринимательства.
 
Напомним, что с 1 января 2020 года Красноярский край стал участником федерального эксперимента с введением специального налогового режима — «Налог на профессиональный доход». Принявших этот режим и стали называть самозанятые.
 
В отличие от других предпринимателей, эта категория в тот период могла рассчитывать только на консультативную помощь государства. Но с 1 января 2021 года ее — в этом вопросе — уравняли в правах с остальным бизнес-сообществом. В частности, теперь для них доступны микрозаймы по льготной ставке. В целом, на поддержку самозанятых Красноярского края в 2021 году потратят 11,2 млн рублей.
Автор: Евгений Волошинский
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