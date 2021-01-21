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На юге Красноярского края построят еще один животноводческий комплекс

На юге Красноярского края построят еще один животноводческий комплекс
Иллюстрация: pixabay.com

Это третий из пяти типовых проектов агрокомплексов известного в крае и Хакасии предпринимателя. Завершить строительство он планирует в горизонте двух лет.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае появится новый животноводческий комплекс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и торговли.
 
По данным агентства, речь идет о ЗАО «Имисское», которое намерено вложить 2,5 млрд рублей в строительство комплекса на 2 010 голов крупнорогатого скота. Сроки реализации проекта: 2021 — 2023 годы.
 
В Минсельхозе DK.RU подтвердили эту информацию, а также рассказали, что это один из пяти типовых проектов животноводческих комплексов Валерия Левицкого, владеющего компанией «САЯНМОЛОКО» (бренд «Семенишна») и еще несколькими агропредприятиями.
 
Первый из этих проектов уже реализован в Шушенском районе компанией «Сибирь-1», а второй, который строит «Тубинск», должен появится в Краснотуранском районе в 2021 году. Причем первый получил поддержку из краевого бюджета в виде компенсации части понесенных затрат.
По второму обращения за такой поддержкой пока не было, оно возможно только по завершению работ», — говорят в Минсельхозе.
Когда конкретно начнется строительство нового комплекса (по всей видимости, находится он будет в Курагинском районе — именно здесь расположено село Имисское, в котором и зарегистирована одноименная компания), неизвестно. Но в министерстве уверены, что срыва планов не будет:
До сих пор у Левицкого сбоев не было», — говорят в Минсельхозе.
Автор: Евгений Волошинский
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