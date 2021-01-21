На юге Красноярского края построят еще один животноводческий комплекс

Это третий из пяти типовых проектов агрокомплексов известного в крае и Хакасии предпринимателя. Завершить строительство он планирует в горизонте двух лет.

В Красноярском крае появится новый животноводческий комплекс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и торговли.

По данным агентства, речь идет о ЗАО «Имисское», которое намерено вложить 2,5 млрд рублей в строительство комплекса на 2 010 голов крупнорогатого скота. Сроки реализации проекта: 2021 — 2023 годы.

В Минсельхозе DK.RU подтвердили эту информацию, а также рассказали, что это один из пяти типовых проектов животноводческих комплексов Валерия Левицкого, владеющего компанией «САЯНМОЛОКО» (бренд «Семенишна») и еще несколькими агропредприятиями.

Первый из этих проектов уже реализован в Шушенском районе компанией «Сибирь-1», а второй, который строит «Тубинск», должен появится в Краснотуранском районе в 2021 году. Причем первый получил поддержку из краевого бюджета в виде компенсации части понесенных затрат.

По второму обращения за такой поддержкой пока не было, оно возможно только по завершению работ», — говорят в Минсельхозе.

Когда конкретно начнется строительство нового комплекса (по всей видимости, находится он будет в Курагинском районе — именно здесь расположено село Имисское, в котором и зарегистирована одноименная компания), неизвестно. Но в министерстве уверены, что срыва планов не будет: