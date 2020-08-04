На юге Красноярского края построят два молочных предприятия

В Шушенском и Краснотуранском районе построят два молочных животноводческих комплекса общей мощностью 32,9 тыс. тонн молока в год. Об этом рассказали в региональном Минсельхозе.

Первый строит компания «Сибирь-1». Он рассчитан на 2010 дойных коров. Объем инвестиций составляет 1,5 млрд рублей. По оперативной информации, на предприятии 5,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе около 2,2 голов — молочное стадо. В первой половине 2020 года хозяйство получило 7 тыс. тонн молока. При выходе на полную мощность «Сибирь-1» планирует производить 16,7 тыс. тонн молока в год.

Второй комплекс возводит агропредприятие «Тубинск». Его вместимость — 2010 голов. Полный запуск объекта намечен на 2021 год. Общая стоимость проекта — 1,9 млрд рублей. На сегодняшний день здесь почти 5,9 тыс. голов крупного рогатого скота, из них более 2,5 тыс. — дойные коровы. С начала года предприятие получило 8,3 тыс. тонн молока. Планируемые мощности по производству молока в год — 16,2 тыс. тонн.

Оба проекта реализуются с участием краевого бюджета. В частности, предприятиям возместят 15% затрат на строительство молочных комплексов, 30% затрат — на покупку оборудования, сельхозтехники, автомобильного транспорта, кроме этого, 50% затрат — на приобретение племенного материала.

Отметим, что в 2018 году (более поздних данных найти не удалось) в Красноярском крае, по данным Союзмолоко, произвели 743,4 тыс. тонн молока. Потребление же составило 231,1 кг на одного жителя — или 664,7 тыс. тонн в пересчете на общую численность населения.

В региональном Минсельхозе признают, что в крае уже несколько лет наблюдается профицит производства молока.

При этом ряд предприятий этой отрасли сейчас являются устаревшими и ветхими. Строительство же новых, современных комплексов позволяет подстраховать отрасль от провала в производстве, который может случиться при закрытии этих предприятий», — говорят чиновники.

Также в ведомстве рассказали (правда, без подробностей), что сейчас в крае прорабатывается вопрос экспорта молока и молочной продукции в другие страны. В краевом управлении Россельхознадзора редакции DK.RU пояснили, что пока «молочка» с территории края за рубеж не поставляется. Исключение составляет мороженное, которое отгружают в Монголию. Также, из продукции местного агропромышленного комплекса, на экспорт идет зерно и масличные культуры.