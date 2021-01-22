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Митинг в поддержку Навального в Красноярске не согласован мэрией

Митинг в поддержку Навального в Красноярске не согласован мэрией
Иллюстрация: rbk.ru

Администрация города отказала активистам в согласовании шествия, запланированного на 23 января на Красной площади, поскольку заявка подана в нарушение закона о проведении митингов.

#НОВОСТИ

Как сообщает «Интерфакс», уведомление поступило в мэрию Красноярска 20 января, однако чиновники акцию не согласовали, сославшись на нарушение как федерального закона о митингах, так и регионального постановления о порядке подачи документов. В числе нарушений – не только сроки подачи заявки.

Не конкретизирован маршрут шествия, не предоставлены реквизиты банковского счета организатора, используемого для сбора денежных средств на организацию и проведение заявляемого шествия», - цитирует агентство неназванного сотрудника пресс-службы.

В полицейском главке уже предупредили, что участники несогласованной публичной акции понесут за это ответственность.

Красноярцы сообщают о том, что по школьным чатам распространяются предупреждения для родителей о недопустимости участия детей в несанкционированных акциях, а полиция вручает активистам уведомления о порядке проведения публичных акций и якобы требует подписывать от студентов документ о неучастии.

Напомним, 18 января, на следующий день после возвращения Навального в Россию, судья Химкинского горсуда Елена Морозова арестовала его на 30 суток по делу «Ив Роше». Навальный будет находиться под арестом до суда, который должен решить, уклонялся ли политик от контроля ФСИН по условному сроку. Если оппозиционера признают виновным, он получит реальный срок в 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые он провел под домашним арестом по делу «Ив Роше». Заседание суда пройдет 29 января.

 

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