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Кредитные карты в Красноярском крае за год потеряли в количестве

Кредитные карты в Красноярском крае за год потеряли в количестве
Иллюстрация: pixabay.com

Вслед за потребительскими кредитами в 2020 году сократился и объем выдачи банками новых кредитных карт. Причем практически на столько же. В целом по стране сокращение чуть меньше.

#НОВОСТИ
В 2020 году в Красноярском крае было выдано 229 750 новых кредитных карт. Это на 24,6% меньше, чем в 2019-м, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
 
По количеству выданных кредиток регион находится на 11 месте по России и втором по Сибири (больше только в Новосибирской области — 231 750). По степени же сокращения он занимает 19 позицию среди 30-ти регионов, где было выдано наибольшее количество кредитных карт.
 
Помимо уже означенных сибирских территорий в ТОП-30 попали (по степени убывания): Кемеровская область (215 851/-21,6%), Иркутская область (203 132/-26,4%), Алтайский край (181 436/-22,3%) и Омская область (164 888/-25,2%).
 
В целом же по России за год было выдано 8,99 млн новых кредиток — это на 21,5% меньше, чем годом ранее.
 
Кредитные карты в Красноярском крае за год потеряли в количестве 1
В период карантинных мероприятий весны 2020 года выдача новых кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилась больше чем на 60%. При этом в последующем этот сегмент розничного кредитования восстанавливался достаточно умеренными темпами, несколько уступающими темпам выдачи 2019 года», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Напомним, что, по данным бюро, также почти на четверть (но в большую сторону) по сравнению с 2019 годом в Красноярском крае просело потребительское кредитование.
Автор: Евгений Волошинский
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