Кредитные карты в Красноярском крае за год потеряли в количестве

Вслед за потребительскими кредитами в 2020 году сократился и объем выдачи банками новых кредитных карт. Причем практически на столько же. В целом по стране сокращение чуть меньше.

В 2020 году в Красноярском крае было выдано 229 750 новых кредитных карт. Это на 24,6% меньше, чем в 2019-м, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По количеству выданных кредиток регион находится на 11 месте по России и втором по Сибири (больше только в Новосибирской области — 231 750). По степени же сокращения он занимает 19 позицию среди 30-ти регионов, где было выдано наибольшее количество кредитных карт.

Помимо уже означенных сибирских территорий в ТОП-30 попали (по степени убывания): Кемеровская область (215 851/-21,6%), Иркутская область (203 132/-26,4%), Алтайский край (181 436/-22,3%) и Омская область (164 888/-25,2%).

В целом же по России за год было выдано 8,99 млн новых кредиток — это на 21,5% меньше, чем годом ранее.

В период карантинных мероприятий весны 2020 года выдача новых кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилась больше чем на 60%. При этом в последующем этот сегмент розничного кредитования восстанавливался достаточно умеренными темпами, несколько уступающими темпам выдачи 2019 года», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.