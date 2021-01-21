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Потребкредитование в Красноярском просело более чем на четверть

Потребкредитование в Красноярском просело более чем на четверть
Иллюстрация: pixabay.com

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало данные о количестве потребительских кредитов, выданных в 2020 году. На фоне других регионов Сибири, край выглядит довольно уверенно.

#НОВОСТИ
В 2020 году в Красноярском крае было выдано 326 134 потребительских кредита, что меньше, чем годом ранее, на 26,2%, сообщает НБКИ.
По количеству выданных займов подобного типа край идет 11 месте в России и втором — по Сибири. Лидирует же в округе Кемеровская область с 353 929 потребкредитами. Правда, потери здесь оказались больше — 28,7%.
 
Также в ТОП-30 регионов по числу выданных кредитов на покупку потребительских товаров из сибирских территорий вошли (по порядку убывания): Новосибирская и Иркутская области, Алтайский край и Омская область. Самое большое отставание от прошлого года среди них было зафиксировано в Алтайском крае — 28,8%. К тому же, оно оказалось четвертым по России (среди регионов, вошедших в ТОП-30).
 
В целом по стране в 2020 году выдано 14,57 млн потребкредитов. Это на 25,9%, чем было в 2019-м.
 
Потребкредитование в Красноярском просело более чем на четверть 1
 
Напомним, что в 2020 году в Красноярском крае просели многие виды кредитования. Так, за 11 месяцев года (полных данных пока нет) рынок микрозаймов в регионе сократился на 2,5%, хотя по итогу 10 месяцев он, пусть не на много (0,1%), но превышал показатели 2019 года.
Автор: Евгений Волошинский
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