Потребкредитование в Красноярском просело более чем на четверть

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало данные о количестве потребительских кредитов, выданных в 2020 году. На фоне других регионов Сибири, край выглядит довольно уверенно.

В 2020 году в Красноярском крае было выдано 326 134 потребительских кредита, что меньше, чем годом ранее, на 26,2%, сообщает НБКИ.

По количеству выданных займов подобного типа край идет 11 месте в России и втором — по Сибири. Лидирует же в округе Кемеровская область с 353 929 потребкредитами. Правда, потери здесь оказались больше — 28,7%.

Также в ТОП-30 регионов по числу выданных кредитов на покупку потребительских товаров из сибирских территорий вошли (по порядку убывания): Новосибирская и Иркутская области, Алтайский край и Омская область. Самое большое отставание от прошлого года среди них было зафиксировано в Алтайском крае — 28,8%. К тому же, оно оказалось четвертым по России (среди регионов, вошедших в ТОП-30).

В целом по стране в 2020 году выдано 14,57 млн потребкредитов. Это на 25,9%, чем было в 2019-м.