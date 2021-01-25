Заммэра Красноярска Владислав Логинов вошел в «шорт-лист» на выборах главы Норильска

Всего конкурсная комиссия отобрала шесть человек, сократив список соискателей ровно наполовину. Выборы мэра должны состояться 26-го января, решение будут принимать депутаты горсовета.

Как сообщил председатель конкурсной комиссии, вице-премьер краевого правительства Анатолий Цыкалов, кандидаты проявили хорошее знание проблематики Норильска. Поэтому комиссия рекомендует новому главе города, кем бы он ни был, при формировании команды обратить внимание и на тех, кто не вошел в «шестерку сильнейших». Создать из них кадровый резерв и учитывать решения, которые кандидаты предложили в своих программах.

Отметим, сейчас готовится к подписанию четырехстороннее соглашение о развитии Норильска до 2035 года, оно предполагает масштабную программу, реализация которой оценивается в 150 млрд рублей.

На выбор депутатам норильского горсовета представлены шесть кандидатур:

Дмитрий Карасев, председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству;

Сергей Ткаченко, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по непрофильным активам;

Николай Тимофеев, действующий исполняющий полномочия мэра;

Владислав Логинов, первый заместитель главы Красноярска;

Алексей Ситников, руководитель правового управления администрации Норильска;

Олег Шереметьев, глава Туруханского района, в свое время работавший главой Таймырского муниципального района.

Как рассказал Анатолий Цыкалов телекомпании «Северный город», новым главой Норильска должен стать человек с опытом.

Потому что Норильск – не тот город, на котором можно проводить эксперимент. Еще раз хочу сказать, что все шесть кандидатов, которых отобрала конкурсная комиссия, – люди, знающие территорию, процессы управления, имеющие большой практический опыт работы на государственной службе, в крупных коллективах. Депутатам есть из кого выбрать, и есть кому возглавить город», – отметил он.

Напомним, прежний руководитель города Ринат Ахметчин принял решение уйти в отставку из-за недоверия к нему со стороны краевых властей. Перед отставкой г-н Ахметчин обвинил власти Красноярского края в трехкратном занижении статистики по заразившимся коронавирусом. С 28 июля обязанности главы Норильска исполняет вице-мэр по общим вопросам Николай Тимофеев.

Предыдущий конкурс был назначен на 30 октября, но так и не состоялся, поскольку все кандидаты, кроме одного, отозвали свои заявления. По уставу же конкурсная комиссия должна представить не менее двух претендентов.