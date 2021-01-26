В Красноярском крае почти на четверть сократились долги по зарплате

Отраслевая структура краевых просроченных долгов осталась прежней. Но они больше не вторые по величине в Сибири, хотя лидер в округе остался прежним.

На 1 января 2021 года предприятия Красноярского края были должны своим сотрудникам порядка 55,4 млн рублей, что на 22,5%, чем 1 декабря 2020-го, сообщает Красноярскстат.

Очевидно это сокращение стало следствие выплаты части большей долгов этого года, поскольку доля просрочки, накопленной в 2020-м, в общем ее объеме сократилась с 41,8% до 19%.

Основная часть долга, как и раньше, приходится на обрабатывающие производства (20,6 млн рублей) — в частности пищевые (15,2 млн рублей). К тому же, опять начали расти долги строителей, увеличившись за месяц на 57%.