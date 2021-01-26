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В Красноярском крае почти на четверть сократились долги по зарплате

В Красноярском крае почти на четверть сократились долги по зарплате
Иллюстрация: pixabay.com

Отраслевая структура краевых просроченных долгов осталась прежней. Но они больше не вторые по величине в Сибири, хотя лидер в округе остался прежним.

#НОВОСТИ
На 1 января 2021 года предприятия Красноярского края были должны своим сотрудникам порядка 55,4 млн рублей, что на 22,5%, чем 1 декабря 2020-го, сообщает Красноярскстат.
 
Очевидно это сокращение стало следствие выплаты части большей долгов этого года, поскольку доля просрочки, накопленной в 2020-м, в общем ее объеме сократилась с 41,8% до 19%.
 
Основная часть долга, как и раньше, приходится на обрабатывающие производства (20,6 млн рублей) — в частности пищевые (15,2 млн рублей). К тому же, опять начали расти долги строителей, увеличившись за месяц на 57%.
 
Стоит также добавить, что если декабре 2020 года зарплатные долги Красноярского края были вторыми по Сибири и шестыми в России, то теперь, по данным Росстата, они стали третьими и седьмыми соответственно. Вторую строчку в СФО заняла Новосибирская область с 62 млн рублей просрочки по зарплате (+27,2%). Лидер же остался прежним — Кемеровская область. Правда, здесь долги сократились более чем вдвое — на 55,2% — до 140,8 млн рублей и перестали быть самыми большими в стране — теперь «лидерство» за Ростовской областью, где за месяц долги выросли 3,1 раза (до 178,2 млн рублей).
Автор: Евгений Волошинский
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