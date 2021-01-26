Довыборы в горсовет Красноярска пройдут в апреле
Депутатское кресло в муниципальном парламенте освободилось еще летом прошлого года — после смерти Елены Курамшиной, которая входила в его состав много лет.
Дополнительные выборы депутатов красноярского Горсовет могут пройти 18 апреля 2021 года. Проект соответствующего решения сегодня рассмотрели на комиссии по городскому самоуправлению.
Выбирать будут одного депутата — на смену умершей в июне 2020 года Елене Курамшиной. Она избиралась по избирательному округу № 2 (Ленинский район), поэтому и выборы пройдут только здесь.
Теперь это решение должна утвердить сессия Горсовета, которая назначена на 27 января 2021 года.