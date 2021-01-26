Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.01
74,85
91,14
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Довыборы в горсовет Красноярска пройдут в апреле

Довыборы в горсовет Красноярска пройдут в апреле
Иллюстрация: krasnoyarsk-gorsovet.ru

Депутатское кресло в муниципальном парламенте освободилось еще летом прошлого года — после смерти Елены Курамшиной, которая входила в его состав много лет.

#НОВОСТИ
Дополнительные выборы депутатов красноярского Горсовет могут пройти 18 апреля 2021 года. Проект соответствующего решения сегодня рассмотрели на комиссии по городскому самоуправлению.
 
Выбирать будут одного депутата — на смену умершей в июне 2020 года Елене Курамшиной. Она избиралась по избирательному округу № 2 (Ленинский район), поэтому и выборы пройдут только здесь.
 
Теперь это решение должна утвердить сессия Горсовета, которая назначена на 27 января 2021 года.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярец продает «золотой ершик» с митинга в поддержку НавальногоКрасноярец продает «золотой ершик» с митинга в поддержку Навального
  • Роман Гольдман женился во второй разРоман Гольдман женился во второй раз
  • Детский омбудсмен Ирина Мирошникова высказалась о детях в политикеДетский омбудсмен Ирина Мирошникова высказалась о детях в политике
  • Красноярские ресторанные сети 075 group и Bellini объединятся ради ужиновКрасноярские ресторанные сети 075 group и Bellini объединятся ради ужинов
  • Самый дорогой в России авиабилет до Москвы и обратно был куплен в КрасноярскеСамый дорогой в России авиабилет до Москвы и обратно был куплен в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.