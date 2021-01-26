Довыборы в горсовет Красноярска пройдут в апреле

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Депутатское кресло в муниципальном парламенте освободилось еще летом прошлого года — после смерти Елены Курамшиной, которая входила в его состав много лет.