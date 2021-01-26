Главой губернаторского телеканала в Хакасии назначен известный красноярский медиадеятель

Сегодня сотрудникам телерадиокомпании «Республиканская телевизионная сеть» представят нового генерального директора. Им стал Сергей Уразов, сообщает 19rus.info.

Уразов известен в Хакасии, в конце 90-х - начале 2000-х он работал на седьмом канале в Абакане, затем вернулся в Красноярск. Был руководителем пресс-центра «Комсомольской правды», PR-директором рекламного агентства «Технология рекламы», руководил радиостанцией «Юмор FM» и продвижением радио ENERGY, работал в аэрокосмической академии как организатор студенческих объединений и пресс-службой ЦМИ «Форум», который является организатором ТИМ «Бирюса».

Прежний глава РТС Дмитрий Драничкин уволился в конце 2020 года, объяснив, что ему поступило более интересное предложение.