Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.01
74,85
91,14
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Главой губернаторского телеканала в Хакасии назначен известный красноярский медиадеятель

Главой губернаторского телеканала в Хакасии назначен известный красноярский медиадеятель
Иллюстрация: Сергей Уразов/Facebook

Сегодня сотрудникам телерадиокомпании «Республиканская телевизионная сеть» представят нового генерального директора. Им стал Сергей Уразов, сообщает 19rus.info.

#НОВОСТИ

Уразов известен в Хакасии, в конце 90-х - начале 2000-х он работал на седьмом канале в Абакане, затем вернулся в Красноярск. Был руководителем пресс-центра «Комсомольской правды», PR-директором рекламного агентства «Технология рекламы», руководил радиостанцией «Юмор FM» и продвижением радио ENERGY, работал в аэрокосмической академии как организатор студенческих объединений и пресс-службой ЦМИ «Форум», который является организатором ТИМ «Бирюса».

Прежний глава РТС Дмитрий Драничкин уволился в конце 2020 года, объяснив, что ему поступило более интересное предложение.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярец продает «золотой ершик» с митинга в поддержку НавальногоКрасноярец продает «золотой ершик» с митинга в поддержку Навального
  • Роман Гольдман женился во второй разРоман Гольдман женился во второй раз
  • Детский омбудсмен Ирина Мирошникова высказалась о детях в политикеДетский омбудсмен Ирина Мирошникова высказалась о детях в политике
  • Красноярские ресторанные сети 075 group и Bellini объединятся ради ужиновКрасноярские ресторанные сети 075 group и Bellini объединятся ради ужинов
  • Самый дорогой в России авиабилет до Москвы и обратно был куплен в КрасноярскеСамый дорогой в России авиабилет до Москвы и обратно был куплен в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.