Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.01
75,04
91,21
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Сингапурский участник проекта «Восток Ойл» выпустил облигации на 400 млн евро

Сингапурский участник проекта «Восток Ойл» выпустил облигации на 400 млн евро
Иллюстрация: aporrea.org

Долю в проекте зарубежная компания купила в конце прошлого года. По некоторым оценкам эта сделка стоила ей несколько миллиардов долларов, которые были получены у российского банка.

#НОВОСТИ
Транснациональный нефтетрейдер Trafigura разместил пятилетние облигации на 400 млн евро, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Это ее первый такой заем с 2015 года.
 
Полученные таким образом деньги, трейдер собирается пустить на «корпоративные цели», за счет чего укрепить свой баланс.
 
Напомним, в 2020 году Trafigura стала владельцем 10% масштабного проекта «Роснефти» — «Восток Ойл». Сделку закрыли по Новый год — 30 декабря. Стоимость доли ни одна из ее сторон не раскрыла. Как источники финансирования. Однако, как пишет Bloomberg, со ссылкой на раскрытие информации Trafigura и анонимный источник, этот пакет обошелся трейдеру более чем в 7 млрд долларов, которые были получены от «Московского Кредитного банка».
 
Примечательно, что за несколько дней до завершения сделки нефть, добытую в новой нефтегазовой провинции на Таймыре, где «Роснефть и реализует свой проект», освободили от экспортных пошлин.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Роман Гольдман женился во второй разРоман Гольдман женился во второй раз
  • Главой губернаторского телеканала в Хакасии назначен известный красноярский медиадеятельГлавой губернаторского телеканала в Хакасии назначен известный красноярский медиадеятель
  • СМИ нашли источник благосостояния Владимира ЕгороваСМИ нашли источник благосостояния Владимира Егорова
  • Самый дорогой в России авиабилет до Москвы и обратно был куплен в КрасноярскеСамый дорогой в России авиабилет до Москвы и обратно был куплен в Красноярске
  • Выезд с Пашенного на Николаевский мост построят в 2023 годуВыезд с Пашенного на Николаевский мост построят в 2023 году
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.