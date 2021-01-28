Сингапурский участник проекта «Восток Ойл» выпустил облигации на 400 млн евро

Долю в проекте зарубежная компания купила в конце прошлого года. По некоторым оценкам эта сделка стоила ей несколько миллиардов долларов, которые были получены у российского банка.

Транснациональный нефтетрейдер Trafigura разместил пятилетние облигации на 400 млн евро, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Это ее первый такой заем с 2015 года.

Полученные таким образом деньги, трейдер собирается пустить на «корпоративные цели», за счет чего укрепить свой баланс.

Напомним, в 2020 году Trafigura стала владельцем 10% масштабного проекта «Роснефти» — «Восток Ойл». Сделку закрыли по Новый год — 30 декабря. Стоимость доли ни одна из ее сторон не раскрыла. Как источники финансирования. Однако, как пишет Bloomberg, со ссылкой на раскрытие информации Trafigura и анонимный источник, этот пакет обошелся трейдеру более чем в 7 млрд долларов, которые были получены от «Московского Кредитного банка».