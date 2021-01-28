В Туве проведут фестиваль Устуу-Хурээ в 2021 году

Оргкомитет Международного фестиваля живой музыки и веры объявил, что событие состоится 22-24 июля. Устуу-Хурээ пройдет в двадцать первый раз и будет посвящен 10-летию республики.

Фестиваль, как обычно, пройдет на территории одного из самых древних и крупных буддийских монастырей Тувы Устуу-Хурээ: событие было придумано в 1999 году для того, чтобы собрать средства на восстановление монастыря. В 2008 году реконструкция началась.

Программа фестиваля делится на две части: «живая музыка» - выступления музыкальных коллективов в разных жанрах, от горлового пения до симфонической музыки, и «живая вера» - возрождение традиционных буддийских обрядов. Так, на фестивале обязательно проходит карнавальное шествие «Цам» в духе буддийской мистерии.

В 2020 году фестиваль не проводился из-за коронавирусных ограничений.

Напомним, в этом году объявлено и о возобновлении фестиваля «МИР Сибири»: он состоится в Шушенском 9-11 июля. Организаторы заявили, что рассчитывают провести его «в офлайновом режиме». Заявки на участие принимаются до конца марта.