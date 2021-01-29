NordStar открыл продажи на летние рейсы из Красноярска в южные города

Сейчас можно купить билеты на перелеты из Красноярска по четырем направлениям, три из которых классические для компании, а одно стало доступно совсем недавно.

Авикомпания NordStar начала продавать билеты на летние рейсы, вылетающие в южном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Полетные программы начнут действовать с началом летнего сезона. Так, с 4 июня можно будет улететь в Сочи (по пятницам и воскресеньям), с 5 июня — в Анапу (по понедельникам, субботам и воскресеньям), а с 6 июня — в Краснодар (по воскресеньям).

Также в сезоне 2021 года NordStar будет летать в Геленджик. Это направление пополнило список южных рейсов компании в прошлом году. В этот раз полеты начнутся 6 июня и будут совершаться по пятницам и воскресеньям.

Помимо этого авикомпания, с вступлением в силу летнего расписания, собирается сделать ежедневными трансферные рейсы на юг через Москву. По этой схеме улететь можно будет в Сочи, Анапу, Минеральные Воды, Махачкалу.

Все рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.