В Красноярском крае за прошлый год продали 18 627 новых машин

По итогам прошлого года в Красноярском крае сократились продажи новых автомобилей. Падение составило 9,1%, свидетельствуют данные «Автостата».

В 2020 году в регионе реализовали 18 627 автомобилей, тогда, как годом ранее 20 500. Больше всего автомобилей было продано в Москве (196 423), области (110 547) и Санкт-Петербурге (86 162). На них пришлось 27% от общего количества купленных россиянами новых легковых автомобилей в 2020 году. Но и в столичных городах было продано меньше машин, чем в 2019т году. Среди нестоличных городов в лидерах Татарстан (63 639) и Краснодарский край (55 308). В 2020 году рост продаж новых авто показала только Оренбургская область.

Вместе с продажами в прошлом году снизилась и выдача автокредитов. В Красноярском крае падение составило 11,6%.