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В Красноярском крае за прошлый год продали 18 627 новых машин

В Красноярском крае за прошлый год продали 18 627 новых машин
Иллюстрация: pixabay.com

По итогам прошлого года в Красноярском крае сократились продажи новых автомобилей. Падение составило 9,1%, свидетельствуют данные «Автостата».

#НОВОСТИ
В 2020 году в регионе реализовали 18 627 автомобилей, тогда, как годом ранее 20 500. Больше всего автомобилей было продано в Москве (196 423), области (110 547) и Санкт-Петербурге (86 162). На них пришлось 27% от общего количества купленных россиянами новых легковых автомобилей в 2020 году. Но и в столичных городах было продано меньше машин, чем в 2019т году. Среди нестоличных городов в лидерах Татарстан (63 639) и Краснодарский край (55 308).  В 2020 году рост продаж новых авто показала только Оренбургская область.
 
Вместе с продажами в прошлом году снизилась и выдача автокредитов. В Красноярском крае падение составило 11,6%.
В 2020 году и покупки автомобилей, и выдачи автокредитов продемонстрировали снижение по отношению к показателям 2019 года. Но, с другой стороны, если бы не автокредитование, падение авторынка было бы еще более ощутимым», — отметил  исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.
Автор: Валерия Петрова
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