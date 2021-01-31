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В прошлом году сибиряки покупали Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini

В прошлом году сибиряки покупали Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini
Автор фото: Carlquinn. Иллюстрация: commons.wikimedia.org

В 2020 году в Сибирском федеральном округе было продано меньше люксовых автомобилей, чем годом ранее. Ferrari так и вовсе не было приобретено ни одного. Тем не менее спрос на такие машины был.

#НОВОСТИ

Как сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на «Автостат Инфо», в прошлом году в Сибири было зарегистрировано три Rolls-Royce Culliman и одно четырехместное купе Silver Wright. Среди автомобилей Bentley было продано три Bentayga, семь седанов Continental и три Flying Spur.

 
Был зарегистрирован один Lamborghini Hurracan, пять внедорожников Urus, два Maserati Levante, а также девять суперкаров Porsche 911.  
 
Вместе с этим в 2020 году в Сибири продали четыре модели Tesla 3 и одну Model X.
 
Ранее DK.RU сообщал, что за прошлый год в Красноярском крае было продано 18 627 автомобилей. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее.
 

 

 

Автор: Валерия Петрова
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