В прошлом году сибиряки покупали Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini

В 2020 году в Сибирском федеральном округе было продано меньше люксовых автомобилей, чем годом ранее. Ferrari так и вовсе не было приобретено ни одного. Тем не менее спрос на такие машины был.

Как сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на «Автостат Инфо», в прошлом году в Сибири было зарегистрировано три Rolls-Royce Culliman и одно четырехместное купе Silver Wright. Среди автомобилей Bentley было продано три Bentayga, семь седанов Continental и три Flying Spur.

Был зарегистрирован один Lamborghini Hurracan, пять внедорожников Urus, два Maserati Levante, а также девять суперкаров Porsche 911.

Вместе с этим в 2020 году в Сибири продали четыре модели Tesla 3 и одну Model X.