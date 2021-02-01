«Норникель» подвел итоги производственного года

Экологические и эпидемиологические сложности 2020 года не помешали металлургам перевыполнить планы по выпуску основной продукции компании. В ближайшие годы эти показатели должны еще больше вырасти.

Компания «Норникель» в 2020 году произвела более 720 тысяч тонн меди и никеля, а также около 100 тонн платины и палладия, сообщили в пресс-службе корпорации.

В частности, объем производства никеля на предприятиях компании вырос за год на 3% и составил 236 тысяч тонн. Этого удалось добиться за счет увеличения выпуска никелевого концентрата на Кольской ГМК и выхода на проектную мощность новой линии, работающей по технологии хлорного выщелачивания.

Производство меди хоть и снизилось, но несущественно: на 2% — до 487 тысяч тонн. Это стало следствием изменения структуры выпускаемой товарной продукции и перераспределением медных полупродуктов внутри компании. Стоит отметить, что, при всем этом, производство меди на Быстринском ГОКе выросло на 44%.

Помимо этого компания произвела порядка 2 826 тысяч унций (1 унция = 28,35 грамма) палладия и 695 тысяч унций платины. В этом сегменте также отмечено снижение на 3% и 1% соответственно. Объясняется оно «высокой базой 2019 года и переходом Кольской ГМК на новую технологию производства драгметаллов.

В 2020 году наша компания столкнулась с серьезными экологическими и эпидемиологическими вызовами, однако несмотря на эти трудности мы полностью выполнили наш производственный план. Благодаря оптимизации производственных процессов и выходу на проектные показатели новой рафинировочной площадки на Кольской ГМК мы достигли прогнозных показателей по выпуску никеля и перевыполнили план по производству металлов платиновой группы», — говорит первый вице-президент операционный директор Сергей Дяченко.

Помимо модернизации производства «Норникель» в прошедшем году активно вкладывался в реализацию экологических программ, которые являются стратегическим приоритетом компании. Так, на Кольском полуострове был закрыт плавильный цех, благодаря чему вредные выбросы в атмосферу на российско-норвежской границе полностью прекратились, а общие выбросы диоксида серы в этом районе сократились в два раза. Таких же эффектов компания хочет добиться и в своем Заполярном филиале, где сейчас реализует «серный проект», который должен к 2025 году снизить выбросы серы в этом регионе в 10 раз.