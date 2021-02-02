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Экс-главу Канска Надежду Качан не будут судить за нанесение ущерба по халатности

Экс-главу Канска Надежду Качан не будут судить за нанесение ущерба по халатности
Иллюстрация: pixabay.com

Уголовное дело в этой части закрыли в виду истечения срока давности. По второй же части, связанной с гибелью людей, судебное производство продолжается.

#НОВОСТИ
Возбужденное против Надежды Качан уголовное дело по ч.1.1 ст.293 УК РФ (Халатность, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) прекращено. Об этом рассказали в Красноярском краевом суде. Причина — истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности по этому составу преступления.
 
Напомним, что в мае 2017 года, когда Качан была мэром Канска, в городе случился большой пожар, в результате которого сгорело 78 домов, более 300 человек оказались на улице, а двое погибло. Ущерб от происшествия оценили в 67 млн рублей. Очагом же возгорания оказалась свалка отходов лесопиления одной из компаний, работающих в городе. Причем, мэра не раз предупреждали о происходящем на этом объекте и существующей опасности, но она игнорировала эти сообщения.
 
Против экс-чиновницы возбудили два уголовных дела по статье «Халатность» (293 УК РФ) — за нанесение особо крупного размера (ч. 1.1) и гибель людей (ч. 3). Первое-то из них и прекратили. Производство по второму, продолжается — новое заседание суда назначено на 15 февраля 2021 года.
 
Автор: Евгений Волошинский
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