Экс-главу Канска Надежду Качан не будут судить за нанесение ущерба по халатности

Уголовное дело в этой части закрыли в виду истечения срока давности. По второй же части, связанной с гибелью людей, судебное производство продолжается.

Возбужденное против Надежды Качан уголовное дело по ч.1.1 ст.293 УК РФ (Халатность, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) прекращено. Об этом рассказали в Красноярском краевом суде. Причина — истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности по этому составу преступления.

Напомним, что в мае 2017 года, когда Качан была мэром Канска, в городе случился большой пожар, в результате которого сгорело 78 домов, более 300 человек оказались на улице, а двое погибло. Ущерб от происшествия оценили в 67 млн рублей. Очагом же возгорания оказалась свалка отходов лесопиления одной из компаний, работающих в городе. Причем, мэра не раз предупреждали о происходящем на этом объекте и существующей опасности, но она игнорировала эти сообщения.

Против экс-чиновницы возбудили два уголовных дела по статье «Халатность» (293 УК РФ) — за нанесение особо крупного размера (ч. 1.1) и гибель людей (ч. 3). Первое-то из них и прекратили. Производство по второму, продолжается — новое заседание суда назначено на 15 февраля 2021 года.