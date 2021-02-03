Сырьевой сектор Красноярского края просел более чем на 20%

Положительная динамика была отмечена только в сегментах руд и услуг по добыче полезных ископаемых. Но она не смогла компенсировать сложившиеся потери.

В 2020 году в Красноярском крае было добыто полезных ископаемых (включая соответствующие услуги) на 616 млрд рублей, что на 20,6% меньше, чем в 2019-м. Такие данные приведены на сайте Красноярскстата.

Больше всего в регионе сократила добыча нефти и природного газа, а также угля — на 30,2% и 22,4%. А вот металлических руд (в денежном выражении) было добыто на 37,2% большем, чем годом ранее. Лидером же по приросту оказались услуги по добыче полезных ископаемых — их было оказано на 47,9 млрд рублей (+47,7%).

В остальных сегментах промышленности в 2020 году был зафиксирован рост: обрабатывающие производства — на 9,9%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — на 0,1%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 7,3%.

В обрабатывающих производствах наибольший прирост показали отрасли производства текстильных изделий (92,5%), резиновых и пластмассовых изделий (39%), а также «прочей неметаллической минеральной продукции» (20,6%). Самые же большие заработки были у металлургов — предприятия из этого сегмента отгрузили продукции почти на 1,2 трлн рублей (+11,8% к 2019 году).