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Один из складов автозапчастей компании «Автотрейд» горит в Красноярске

Один из складов автозапчастей компании «Автотрейд» горит в Красноярске
Иллюстрация: 24.mchs.gov.ru

Пожар начался сегодня утром. К данному времени площадь возгорания увеличилась более чем в четыре раза, в следствие чего класс пожара повысили до третьего.

#НОВОСТИ
В Красноярске, на улице Калинина, 60/1, загорелся склад автозапчастей. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС России.
 
По данным пожарных, о возгорании им сообщили утром — в начале десятого по местному времени. По приезде на место было установлено, что площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Ему присвоили вторую категорию слоности.
 
На примерно 12:20 площадь пожара увеличилась до 3 500 кв.м. Его ранг повысили до третьего.
 
Один из складов автозапчастей компании «Автотрейд» горит в Красноярске 1
Сейчас на месте развернуто три боевых участка, работаю пять звеньев газодымозащитной службы на проверку наличия на складе людей. Всего в тушении задействовано 110 человек и 33 единицы техники.
Горящий склад принадлежит федеральной компании «Автотрейд», которая представлена в Красноярске пятью сервисными и торговыми точками. Склад на Калинина позиционируется компанией (по данным 2ГИС) как торгово-установочный центр. Еще один такой объект расположен на улице Гайдашовка, 8и.
 
С руководством красноярского подразделения «Автотрейда» связаться не удалось, потому остается не ясным было ли застраховано здание (и товар) и о каких убытках может идти речь.
Автор: Евгений Волошинский
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