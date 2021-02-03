В пожаре на складе автозапчастей в Красноярске погибло трое пожарных

Они искали внутри людей, которые могли там остаться, но, по всей видимости, сами стали жертвами стихии — пожарные уже больше часа не выходят на связь.

Одно из звеньев газодымозащиты, задействованных в ликвидации возгорания на складе автозапчастей, пропало. Вероятнее всего его бойцы (три человека) погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, пожарные не выходят на связь уже более часа, а запас кислорода у них рассчитан на 40 минут.

По предварительным данным, звено газодымозащитной службы потеряло ориентацию в строении из-за сильного задымления. Затем у них закончился кислород, произошло обрушение [кровли], и они погибли», — цитирует агентство своего собеседника.

Напомним, что возгорание на складе автозапчастей компании «Автотрейд», который находится на улице Калинина, 60/1, произошло сегодня утром. Прибывшие на место пожарные присвоили пожару вторую категорию сложности. По имевшейся на тот момент информации в здании могли оставаться люди. Их поиском и занимались пять звеньев газодымозащиты.

Позже, в районе полудня, категорию пожара повысили до третьей, а его площадь увеличилась с 800 кв. м. до 3 500 кв.м. Некоторое время спустя у здания обвалилась крыша — под ней-то, вероятно, и погибли пожарные.

Прокуратура Красноярского края проводит проверку по факту возгорания.