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Красноярские врачи совершили более 18 тысяч поездок на бесплатных такси

Красноярские врачи совершили более 18 тысяч поездок на бесплатных такси
Иллюстрация: пресс-служба "Ситимобил"

Этот проект был реализован компанией «Ситимобил» в 12 городах России. За полтора месяца врачи этих городов совершили почти 400 тысяч поездок к больным, включая ковидных.

#НОВОСТИ
Врачи красноярских больниц совершили более 18 тысяч поездок к больным на бесплатном такси от «Ситимобил». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
 
Этот проект стартовал 21 декабря 2020 года. Суть его в том, что компании-партнеры «Ситимобил» (таксопарки и т.п.) предоставляли сервису машины (только по согласию водителя), которыми врачи могли бесплатно воспользоваться для поездок к больным, включая тех, кто лечился от COVID-19 на дому. В Красноярске в проекте было задействовано 30 автомобилей, которые были дополнительно оборудованы защитными перегородками (обычных пассажиров эти машины не перевозили).
 
Завершилась акция 1 февраля 2021 года. В целом, в 12 городах страны, где она проводилась, было задействовано около 800 автомобилей, на которых врачи совершили более 380 тысяч поездок к больным. Лидерами в этом отношении стали Санкт-Петербург (более 77 тысяч), Казань (около 45 тысяч) и Уфа (43,6 тысячи).
 
Владельцы сервиса «Ситимобил» — Mail.ru Group и Сбер — выделили на средства защиты, оплату поездок водителям и компенсации по болезни 145 млн рублей. Как в итоге были распределены эти деньги, компании не сообщают.
Автор: Евгений Волошинский
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