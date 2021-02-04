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СГК возвращает отопление в дома на Комсомольском

СГК возвращает отопление в дома на Комсомольском
Иллюстрация: sibgenco.online

Компания завершила ремонт тепломагистрали в Северном быстрее, чем планировалось. Тепло уже подано в дома, проезд по Комсомольскому проспекту открыт. Движение было ограничено с 22.00 3 февраля.

#НОВОСТИ

Дефект на трубе был обнаружен еще в январе, но ремонтные работы пришлось отложить до оттепели. На ремонт планировали сутки, однако работы удалось завершить раньше. Как выяснилось после вскрытия магистрали, утечка была в верхней части трубопровода, в доступном месте. Из-за того, что труба на этом участке лежит неглубоко, перепады температур спровоцировали образование конденсата в бетонном канале, это и привело к повреждению.

Трубе на этом участке 30 лет, и в планах компании сделать капитальный ремонт теплотрассы в ближайшие годы. При проектировании специалисты учтут конструктивные особенности этого участка и продумают инженерные решения, чтобы увеличить срок службы трубопровода», - сообщили в пресс-службе СГК.

 

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