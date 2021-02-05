Скорость роста микрозаймов в Красноярском крае почти в 10 раз превзошла общероссийскую

На фоне пусть небольшого, но все же снижения числа выданных в регионе микрозаймов, их средний размер весьма ощутимо вырос, оказавшись одним из самых больших в Сибири.

Средний размер микрозайма («займа до зарплаты») в Красноярском крае в декабре 2020 года составлял 8 597 рублей, что на 21,5% больше, чем в этом же месяце годом ранее. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

По размеру микрозайма край стоит на третьем месте в Сибири. На первом же с 9 219,7 рубля идет Новосибирская область, а на втором — Омская (9 149,7 рубля). Правда, динамика в этих регионах была существенно ниже — 3,5% и 5,4% соответственно.

Степень же прироста в Красноярском крае оказалась одной из самых больших среди 30 территорий России с наибольшим объемом выданных микрозаймов — больше только в Белгородской области (39,6%).

В целом же по стране средний размер «займа до зарплаты» в декабре 2020 года составил 8 536,7 рубля, что на 2,6% выше, чем в аналогичном месяце 2019-го.