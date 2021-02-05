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Скорость роста микрозаймов в Красноярском крае почти в 10 раз превзошла общероссийскую

Скорость роста микрозаймов в Красноярском крае почти в 10 раз превзошла общероссийскую
Иллюстрация: pixabay.com

На фоне пусть небольшого, но все же снижения числа выданных в регионе микрозаймов, их средний размер весьма ощутимо вырос, оказавшись одним из самых больших в Сибири.

#НОВОСТИ
Средний размер микрозайма («займа до зарплаты») в Красноярском крае в декабре 2020 года составлял 8 597 рублей, что на 21,5% больше, чем в этом же месяце годом ранее. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.
 
По размеру микрозайма край стоит на третьем месте в Сибири. На первом же с 9 219,7 рубля идет Новосибирская область, а на втором — Омская (9 149,7 рубля). Правда, динамика в этих регионах была существенно ниже — 3,5% и 5,4% соответственно.
 
Степень же прироста в Красноярском крае оказалась одной из самых больших среди 30 территорий России с наибольшим объемом выданных микрозаймов — больше только в Белгородской области (39,6%).
 
В целом же по стране средний размер «займа до зарплаты» в декабре 2020 года составил 8 536,7 рубля, что на 2,6% выше, чем в аналогичном месяце 2019-го.
 
Скорость роста микрозаймов в Красноярском крае почти в 10 раз превзошла общероссийскую 1
 
Напомним, что по итогу 2020 года в Красноярском крае было выдано 419 857 микрозаймов, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.
Автор: Евгений Волошинский
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