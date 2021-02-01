Микрозаймы в Красноярском крае за год почти не растеряли своей популярности

В целом тренд наметился еще несколько месяцев назад — темпы восстановления спроса на подобный вид кредитования оказались недостаточными, чтобы догнать 2019 год.

За 2020 год в Красноярском крае было выдано 419 857 микрозаймов — это 2,3% меньше, чем годом ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди 30-ти территорий РФ, лидирующих, по количеству заимствований такого типа, край оказался на 12 месте. Если же говорить о сибирских регионах, то в это перечень также попали Кемеровская, Новосибирская и Иркутская области, а также Алтайский край. Красноярск среди них оказался на втором месте.

В целом по стране за прошедший год было выдано 18,78 млн микрокредитов, что на 0,9% меньше, чем годом ранее.