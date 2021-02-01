Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.01
76,25
92,29
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Микрозаймы в Красноярском крае за год почти не растеряли своей популярности

Микрозаймы в Красноярском крае за год почти не растеряли своей популярности
Иллюстрация: pixabay.com

В целом тренд наметился еще несколько месяцев назад — темпы восстановления спроса на подобный вид кредитования оказались недостаточными, чтобы догнать 2019 год.

#НОВОСТИ
За 2020 год в Красноярском крае было выдано 419 857 микрозаймов — это 2,3% меньше, чем годом ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
 
Среди 30-ти территорий РФ, лидирующих, по количеству заимствований такого типа, край оказался на 12 месте. Если же говорить о сибирских регионах, то в это перечень также попали Кемеровская, Новосибирская и Иркутская области, а также Алтайский край. Красноярск среди них оказался на втором месте.
 
В целом по стране за прошедший год было выдано 18,78 млн микрокредитов, что на 0,9% меньше, чем годом ранее.
 
Напомним, что по итогу 11 месяцев 2020 рынок микрозаймов в Красноярском крае отставал от показателей 2019-го примерно на столько же — 2,5%. Хотя размеры микрокредитов выросли.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Москве подписано соглашение о создании особой экономической зоны в КрасноярскеВ Москве подписано соглашение о создании особой экономической зоны в Красноярске
  • В Красноярске на несанкционированном митинге задержали почти 200 человекВ Красноярске на несанкционированном митинге задержали почти 200 человек
  • Красноярская компания поставит в Словакию варенье из шишек, кедровое масло и иван-чайКрасноярская компания поставит в Словакию варенье из шишек, кедровое масло и иван-чай
  • В Красноярском крае за прошлый год продали 18 627 новых машинВ Красноярском крае за прошлый год продали 18 627 новых машин
  • В Красноярском крае в 2020 году сертифицировали 26 туристических маршрутовВ Красноярском крае в 2020 году сертифицировали 26 туристических маршрутов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.