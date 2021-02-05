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Квартиры в Красноярском крае За год в среднем подорожали почти на 11%

Квартиры в Красноярском крае За год в среднем подорожали почти на 11%
Автор фото: Сергей Филинин. Иллюстрация: feelek.livejournal.com

Сильнее всего выросла цена на новое жилье среднего класса. Себестоимость же строительства увеличилась не столь ощутимо. Всего в крае за год построили более 5 000 жилых домов.

#НОВОСТИ
Под конец 2020 года квадратный метр нового жилья в Красноярском крае в среднем стоил 65 922 рубля, а на вторичном рынке — 55 459 рублей. Об этом сообщили в Красноярскстате.
 
При этом первичка подорожала на 12,6% по отношению к концу 2019-го, а вторичка — на 8,9%. Примечательно, что год назад (2019 к 2018) цены на жилье уже бывшее в употреблении росли быстрее, чем на новое — 5,5% против 3,9%.
 
Ощутимее всего выросла стоимость квадратного метра в новых квартирах среднего качества — на 15,6%. На вторичном же рынке самый большой рост цен — на 13,3% — произошел в сегменте квартир низкого качества.
 
Также статистики рассказали, что средняя себестоимость строительства одного квадратного метра жилья в Красноярском крае в 2020 году составляла 49 078 рублей, что на 7,7% большем, чем в 2019-м.
 
В целом по краю в прошедшем году было построено (введено в эксплуатацию) 5 032 жилых дома, общей площадью 2,29 млн кв.м.. Жилая площадь в этих домах (площадь всех квартир) составляет 1,25 млн кв.м.. Это на 26,2% меньше, чем в 2019 году. Однако, стоит помнить, что тогда (в 2019-м) многие дачники, из-за слухов об отмене дачной амнистии, кинулись регистрировать свои домики, которых по итогу набралось на более 500 тысяч кв.м.. Фактически же, рассказали в Минстрое, было введено в эксплуатацию (без учета дач) 1,19 млн кв.м. жилья.
 
Меж тем, до плановых 1,3 млн кв.м. жилья (именно такую цифру заявляли в Минстрое в начале года), край не дотянул, но показатели жилищного нацпроекта — 1,23 млн кв.м. — все же перевыполнил. 
Да, в отрасли [в связи с пандемией] возникали некоторые риски, связанные в первую очередь с закрытием границ и выразившиеся в недостатке кадров. Однако эти вопросы были успешно решены. Опыт, полученный нами в 2020 году, позволяет принять все необходимые решения для минимизации рисков в 2021-м», — говорит министр строительства края Сергей Козупица.
Автор: Евгений Волошинский
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