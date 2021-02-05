Арбитражный суд Красноярского края вынес решение по штрафу за разлив топлива в Норильске

Иск Росприроднадзора к компании НТЭК, которая обслуживает норильскую ТЭЦ-3, удовлетворен частично. Итоговое заседание процесса прошло сегодня, 5 февраля.

Арбитражный суд Красноярского края постановил взыскать в доход государства в виде штрафа за причиненный экологический ущерб 145,492 млрд рублей, всего же компания должна выплатить по иску 146,177 млрд. Напомним, изначально речь шла о сумме почти в 148 млрд рублей. Основные разногласия между сторонами процесса заключались в методике оценки ущерба и расчете стоимости штрафа. Сам факт причинения ущерба компания не оспаривала.

Авария на норильской ТЭЦ-3 произошла 29 мая.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая присутствовала на заседании, сообщила, что деньги могут пойти на решение экологических проблем, если так распорядится федеральное правительство.

Когда получим [штраф], я думаю, правительство примет именно такое решение», - написала она в своем Instagram-аккаунте.

Решение вступит в силу через 30 дней после вынесения, если не будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

В «Норникеле», в структуру которого входит НТЭК, сообщили, что компания внимательно изучит постановление суда после того, как получит полный текст.