Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.02
75,11
89,88
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Арбитражный суд Красноярского края вынес решение по штрафу за разлив топлива в Норильске

Арбитражный суд Красноярского края вынес решение по штрафу за разлив топлива в Норильске
Автор фото: Daniel Bone. Иллюстрация: pixabay.com

Иск Росприроднадзора к компании НТЭК, которая обслуживает норильскую ТЭЦ-3, удовлетворен частично. Итоговое заседание процесса прошло сегодня, 5 февраля.

#НОВОСТИ

Арбитражный суд Красноярского края постановил взыскать в доход государства в виде штрафа за причиненный экологический ущерб 145,492 млрд рублей, всего же компания должна выплатить по иску 146,177 млрд. Напомним, изначально речь шла о сумме почти в 148 млрд рублей. Основные разногласия между сторонами процесса заключались в методике оценки ущерба и расчете стоимости штрафа. Сам факт причинения ущерба компания не оспаривала.

Авария на норильской ТЭЦ-3 произошла 29 мая.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая присутствовала на заседании, сообщила, что деньги могут пойти на решение экологических проблем, если так распорядится федеральное правительство.

Когда получим [штраф], я думаю, правительство примет именно такое решение», - написала она в своем Instagram-аккаунте.

Решение вступит в силу через 30 дней после вынесения, если не будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

В «Норникеле», в структуру которого входит НТЭК, сообщили, что компания внимательно изучит постановление суда после того, как получит полный текст.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Один из складов автозапчастей компании «Автотрейд» горит в КрасноярскеОдин из складов автозапчастей компании «Автотрейд» горит в Красноярске
  • В пожаре на складе автозапчастей в Красноярске погибло трое пожарныхВ пожаре на складе автозапчастей в Красноярске погибло трое пожарных
  • В Красноярске смягчили ограничения по коронавирусуВ Красноярске смягчили ограничения по коронавирусу
  • Виновных в гибели людей при пожаре на складе в Красноярске установит следствиеВиновных в гибели людей при пожаре на складе в Красноярске установит следствие
  • Красноярских предпринимателей зовут бесплатно повысить юридическую грамотностьКрасноярских предпринимателей зовут бесплатно повысить юридическую грамотность
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.