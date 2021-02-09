Торги на право размещения рекламных конструкций в Красноярске перенесли на новую площадку

Такое решение приняла администрация города. До этого подобные электронные аукционы проходили на сайте мэрии. В прошлом году их было проведено больше 350.

С 2021 года местом проведения электронных торгов на право установки рекламных конструкций в Красноярске станет «Универсальная торговая площадка „Сбербанк-АСТ“» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»). Об этом сообщили в мэрии города.

Чтобы зарегистрироваться на полощадке нужно следовать опубликованному на ее сайте регламенту . На нем же можно ознакомиться с инструкцией по работе торговой секции.

Информация о проведении электронных аукционов подобного рода будут также размещать на сайте администрации города в разделе « Муниципальные торги/Аукционы на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции ».

В этом году первые «рекламные» торги пройдут в марте. Сколько лотов на них будет выставлено пока не сообщается.

За весь 2020 год было проведено 364 электронных аукциона. Стартовали они в феврале. Последние же прошли декабре. По словам председателя Ассоциации рекламистов Красноярска Льва Закаурцева, торги — это самый приемлемый для игроков рынка способ распределения мест под рекламные конструкции. Об этом он рассказал DK.RU, комментируя желание властей перевести в такую же форму выделение земли под нестационарные торговые объекты (павильоны и т.п.).

Обновлено в 9:36: В мэрии Красноярска пояснили, что переход на новую площадку связан с ее большим удобством и современностью. Отдельно было отмечено то, что работа на этой площадке не требует никаких взносов - т.е. никакой дополнительной нагрузки на бюджет не возникнет.