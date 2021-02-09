Красноярский Стройнадзор требует прекратить деятельность одного из долевых застройщиков

Служба уверяет, что компания не отчиталась о своей работе в третьем квартале 2020 года, неоднократно проваливала сроки сдачи своих объектов и нарушала федеральное строительное законодательство.

Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края требует лишить компанию «Спецстрой» права работать на рынке долевого строительства. Об этом сообщили в краевом Арбитражном суде.

Причин для этого надзорное ведомство видит три:

компания не отчиталась о своей работе c привлечением средств дольщиков в III квартале 2020 года;

нарушила обязательства по вводу объектов, построенных по долевой схеме;

неоднократно нарушала Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», в связи с чем попадала под предусмотренные законом санкции.

Служба располагает информацией, что застройщиком не урегулированы взаимоотношения с участниками долевого строительства в части изменения предполагаемого срока передачи объектов строительства, что подтверждается поступающими в ведомство обращениями», — говорят в Арбитраже.

Заявление к производству пока не принято — на это у суда есть пять дней.

Примечательно, что сейчас красноярский Арбитраж параллельно рассматривает иск к «Спецстрою» от «Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства», который требует признать застройщика банкротом. Производство по этому делу начато 10 ноября 2020 года. Очередное заседание состоится 16 февраля.

Напомним, что группа компаний «Спецстрой» по итогу 2020 года, согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, заключила 1091 договор долевого участия. Это больше всех в Красноярске. При этом и средняя цены на квартиры у «Спецстроя» превосходили стоимость жилья у конкурентов.

Обновлено в 17:16: Как рассказал DK.RU Артур Горбунов, один из учредителей группы компаний «Спецстрой», о которой идет речь в последнем абзаце, претензии Стройнадзора адресованы другому застройщику, который просто зарегистрировал свое предприятие под таким же названием.