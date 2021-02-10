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На Таймыре утвердили квоты на промышленный вылов рыбы

На Таймыре утвердили квоты на промышленный вылов рыбы
Иллюстрация: pixabay.com

В перечень территорий, где возможно рыболовство, вошли бассейн реки Пясина и озеро Пясино. Здесь традиционно идет промышленный лов муксуна, пеляди, чира и сига.

#НОВОСТИ

Таким образом, Роскомрыболовство считает, что авария не сказалась на популяции рыбы.

Квоты на 2021 год утверждены практически на уровне 2020 года. Как сообщает Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, по сравнению с 2020 годом квота сократилась только на 2,25 тонны. Это соответствует сезонным колебаниям популяции рыбы.

Начальник отдела природных ресурсов Таймырского муниципального района Красноярского края Оксана Гондаренко пояснила, что квоты утверждены на все виды рыбы, которые водятся на территории.

Нам не запретили ловить ни один вид рыбы. По некоторым видам мы можем ловить меньше на 300 кг, но это совсем незначительно», - отметила она.

Очевидно, что свою роль в решении о восстановлении промышленного лова на Таймыре сыграла Большая норильская экспедиция, проведение которой инициировал «Норникель», чтобы получить объективную оценку воздействия на окружающую среду. Ученые 14 институтов Академии наук исследовали состояние вечной мерзлоты, почв, растений, животных, донных осадков и воды. В частности, по результатам отбора проб в озере Пясино было установлено, что концентрация нефтепродуктов находится в пределах фоновых значений и ниже предельно допустимых концентраций для водоемов, где ведется промышленный лов.

Отметим, что квоты на вылов рассчитываются на основании научных исследований, в Красноярском крае оценку допустимого улова проводит Красноярский филиал ФГБНУ ВНИИ «Научно-исследовательский институт экологии рыбохозяйственных водоемов». Данные о том, сколько рыбы можно выловить без ущерба для популяции, направляются в Росрыболовство, которое и устанавливает квоты.

 

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