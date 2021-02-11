Красноярских предпринимателей приглашают обсудить сотрудничество с иркутскими коллегами

Встреча пройдет в удаленном формате. Это первое подобное мероприятие, которое пройдет в этом году в рамках соглашения о сотрудничестве между регионами.

В марте 2021 года состоится онлайн-сессия между предпринимателями Красноярского края и Иркутской области, сообщают в краевом Агентстве развития Бизнеса.

На этой встрече предприятия края смогут презентовать свои проекты (товары и услуги) иркутским коллегам и познакомиться с их возможностями.

Иркутские компании также заинтересованы в сотрудничестве с Красноярским краем, реализации своей продукции торговым сетям и дистрибьюторам», — говорят в АРБ.

Дополнительную информацию по участию в мартовской сессии можно получить участников по телефону +7 (391) 249-32-18, 249-34-21, e-mail: Kryukova_MV@krskstate.ru. Контактное лицо: Крюкова Марина Владимировна, управление внешних связей губернатора Красноярского края.

В 2021 году в рамках соглашения между Красноярским краем и Иркутской областью будет проведено несколько подобных сессий на деловые, социальные и культурные темы. Участвовать в них будут не только предприниматели, но представители региональных властей.