На $50 млн импортировали оборудования для добычи биткоина в Иркутск

Как сообщает «Коммерсантъ», покупка состоялась в декабре 2020 года, однако партия оборудования ввезена в Россию только сейчас.

Как сообщает «Коммерсантъ», покупка состоялась в декабре 2020 года, однако партия оборудования ввезена в Россию только сейчас.

Это самая крупная единоразовая партия майнингового оборудования. Общая мощность 20 тыс. приборов ASIC составляет около 70 МВт и имеет оценочную стоимость порядка $60 млн. Такие мощности помогут России сохранить третье место по майнингу биткойна в мире, добавив приблизительно 1,1 % ко всей емкости мировой сети Bitcoin.

Имена заказчиков и наименование производителя оборудования не уточняются. Однако известно, что оборудование смонтировано в дата-центре Братска (Иркутская область).

Напомним, что Иркутская область обладает низкой стоимостью электрических мощностей по причине их избыточности, что крайне важно для снижения себестоимости процесса добычи биткойнов и других криптовалют.

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