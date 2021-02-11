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На $50 млн импортировали оборудования для добычи биткоина в Иркутск

Промышленная добыча Bitcoin. Стойки с ASIC
Промышленная добыча Bitcoin. Стойки с ASIC. Иллюстрация: dzen

Как сообщает «Коммерсантъ», покупка состоялась в декабре 2020 года, однако партия оборудования ввезена в Россию только сейчас.

#СВОЕ ДЕЛО

Как сообщает «Коммерсантъ», покупка состоялась в декабре 2020 года, однако партия оборудования ввезена в Россию только сейчас.

Это самая крупная единоразовая партия майнингового оборудования. Общая мощность 20 тыс. приборов ASIC составляет около 70 МВт и имеет оценочную стоимость порядка $60 млн. Такие мощности помогут России сохранить третье место по майнингу биткойна в мире, добавив приблизительно 1,1 % ко всей емкости мировой сети Bitcoin.

Имена заказчиков и наименование производителя оборудования не уточняются. Однако известно, что оборудование смонтировано в дата-центре Братска (Иркутская область).

Напомним, что Иркутская область обладает низкой стоимостью электрических мощностей по причине их избыточности, что крайне важно для снижения себестоимости процесса добычи биткойнов и других криптовалют.

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Автор: Стас Гончаров
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