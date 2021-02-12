Красноярским мукомолам и хлебопекам утвердили господдержку

Ранее подобное решение было принято на уровне федерального правительства. Таким образом власти намерены сдержать рост цен муку и товары первой необходимости.

На поддержку мукомолов и хлебопеков Красноярского края в 2021 году будет выделено почти 90 млн рублей. Соответствующий закон приняли на сессии регионального Законодательного Собрания сразу в двух чтениях.

Финансирование будет идти из двух источников: федерального (почти 85 млн рублей) и краевого (более 4,4 млн) бюджетов.

Эта мера позволит предотвратить рост отпускных цен на муку и стабилизировать цены на товар первой необходимости», — говорят в Заксобрании.

По словам министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонида Шорохова, заявку на получение субсидии по этой программе поддержки уже подали 10 мукомольных предприятий.

Напомним, что в конце января 2021 года распоряжение о выделении средств для господдержки мукомолов и хлебопеков в регионах подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Красноярскому краю, по тому документу, причиталось свыше 87 млн рублей, большая часть из которых (63,2 млн) должна была пойти производителям муки. Почему конечная сумма оказалась меньше и каким будет порядок выделения субсидии, пока не ясно.

Обновлено в 10:00: Как рассказали DK.RU в Минсельхозе Красноярского края, общая сумма господдержки составит 91,8 млн рублей, из которых 87,2 млн — федеральные деньги, а 4,6 млн — краевые. Получитель субсидии должен будет не повышать цену на свою продукцию выше той, что была в месяце, который предшествовал дате ее выдачи. Каким будет максимальный размер выплаты, в ведомтсве пообещали уточнить позже.

Обновлено в 13:05: В краевом Минсельхозе уточнили, что размер субсидии хлебопекам составит 2 105 рублей на тонну продукции. С мукомолами ситуация чуть сложнее: в январе им была установлена компенсация в размере 4 819 рублей за тонну, но так как финансирование придет в край не раньше марта, то и эта цифра может имениться. Плюс к этому, выплачивать в виде субсидии будут лишь половину этой суммы.