Правительство Красноярского края хочет получить от «Норникеля» еще полмиллиарда

Министерство экологии и рационального природопользования направило компании требование выплатить 494 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба, нанесенного природе.

Речь по-прежнему идет о ликвидациях последствий аварии на Норильской ТЭЦ-3. 5 февраля в Арбитражном суде Красноярского края завершилось судебное разбирательство по иску Росприроднадзора к компании НТЭК, которая занимается эксплуатацией норильских теплоцентралей. Суд принял решение оштрафовать дочернюю структуру «Норникеля» на 146 миллиардов, снизив сумму возмещения почти на 2 миллиарда рулей.

Сегодня региональное минприроды сообщило, что направило компании требование добровольно уплатить в бюджет края 494 миллиона рублей в качестве компенсации за вред, нанесенный популяции животных Таймыра, в том числе и видам, занесенным в Красную книгу. Расчет ущерба проводился на основании работы экспедиции ученых СФУ.

Требуется большой комплекс мероприятий по восстановлению экосистемы северной территории. На это потребуется не один год. Мы предъявляем компании требования на добровольное возмещение причиненного вреда. На наш взгляд, природопользователь должен проявить сознательность и сделать все возможное для исправления ситуации», – цитирует пресс-служба краевого правительства министра экологии и рационального природопользования Павла Борзых.

В «Норникеле» подтвердили, что компания получила обращение и рассмотрит его. Краевое минприроды ждет добровольной уплаты средств в течение 30 дней.

Напомним также, что, пока шло судебное разбирательство, Госдума и Совет Федерации приняли закон, согласно которому средства, взысканные в качестве штрафа за ущерб, причиненный окружающей среде, поступают не в бюджеты территорий, а в федеральную казну. В каком объеме и в какие сроки эти средства (согласно решению суда, это почти 145,5 миллиардов рублей) поступят в Красноярский край, будет решать правительство России.

Ликвидация последствий аварии полностью финансировалась «Норникелем», на реализацию первого этапа работ компания потратила более 12 миллиардов рублей.