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Пассажиропоток аэропорта Красноярск на треть отстал от прошлого года

Пассажиропоток аэропорта Красноярск на треть отстал от прошлого года
Иллюстрация: kja.aero

По взлет-посадкам воздушная гавань города почти вышла на уровень, который был до пандемии, а вот с перевезенными пассажирами ситуация по-прежнему сложная.

#НОВОСТИ
В январе 2021 года через красноярский аэропорт прошло 132 538 человек. Это на 33% меньше, чем в январе 2020-го и на 1,5% меньше, чем в предыдущем месяце, сообщили в пресс-службе авиапредприятия.
 
Самыми популярными направлениями в этом месяце стали Москва, Новосибирск, Норильск, Санкт-Петербург и Сочи. Наибольший трафик был зарегистрирован на рейсах компаний S7, NordStar, Utair, «Аэрофлот» и Nordwind Airlines.
 
В общей сложности в январе 2021-го аэропорт провел 1 124 взлетно-посадочных операции — этот на 2% меньше, чем год назад. От декабря же 2020 год она отстал лишь на семь взлет-посадок.
 
Напомним, что за весь 2020 год в аэропорту Красноярск было проведено 13 408 взлет-посадок, что меньше, чем годом ранее, на 13%. Пассажиропоток же в тот период составил 1 680 921 человек — на 35% меньше, чем 2019-м.
Автор: Евгений Волошинский
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