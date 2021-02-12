Пассажиропоток аэропорта Красноярск на треть отстал от прошлого года

По взлет-посадкам воздушная гавань города почти вышла на уровень, который был до пандемии, а вот с перевезенными пассажирами ситуация по-прежнему сложная.

В январе 2021 года через красноярский аэропорт прошло 132 538 человек. Это на 33% меньше, чем в январе 2020-го и на 1,5% меньше, чем в предыдущем месяце, сообщили в пресс-службе авиапредприятия.

Самыми популярными направлениями в этом месяце стали Москва, Новосибирск, Норильск, Санкт-Петербург и Сочи. Наибольший трафик был зарегистрирован на рейсах компаний S7, NordStar, Utair, «Аэрофлот» и Nordwind Airlines.

В общей сложности в январе 2021-го аэропорт провел 1 124 взлетно-посадочных операции — этот на 2% меньше, чем год назад. От декабря же 2020 год она отстал лишь на семь взлет-посадок.