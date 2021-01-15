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Грузовой трафик аэропорта Красноярск вырос почти в 3,5 раза

Грузовой трафик аэропорта Красноярск вырос почти в 3,5 раза
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

В весовом выражении, правда, он сократился, но куда меньше, чем перевозки пассажиров, особенно на международных направлениях. Причина (как роста, так и сокращения) - пандемия.

#НОВОСТИ
За 2020 год в аэропорту Красноярск было совершено 3 151 грузовая взлетно посадочная операция (ВПО). Это на 240% больше, чем годом ранее. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
 
Этими воздушными судами за год было перевезено 14 607 тонн грузов (в том числе транзитных). С учетом почтовых отправлений грузооборот аэропорта составил 16 422, что на 10% меньше, чем в 2019-м.
 
Как пояснили DK.RU в пресс-службе аэропорта, сокращение грузооборота на фоне кратного увеличения числа ВПО объясняется снижением веса перевозимых грузов (по большей части это были медпрепараты).
 
Всего же за 2020 год в аэропорту Красноярск было проведено 13 408 взлет-посадок. Это на 13% меньше, чем годом ранее.
 
При этом пассажиропоток воздушной гавани составил 1 680 921 пассажир, что на 35% меньше показателя 2019 года. Основное сокращение здесь отмечалось на международных линиях, по которым был перевезен 135 881 человек — минус 78% к предыдущему году. Причина: пандемия COVID-19 и закрытие границ.
 
Грузовой трафик аэропорта Красноярск вырос почти в 3,5 раза 1
 
Напомним, что к лету 2021 года в аэропорту Красноярск планируют закончить модернизацию магистральной рулежной дорожки. Ожидается, что это позволит в 2,5 раза увеличить число взлет-посадок, совершаемых в воздушной гавани.
Автор: Евгений Волошинский
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