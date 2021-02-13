Основатель парка «Остров сокровищ» заявила о его закрытии

Основатель парка «Остров сокровищ» Моника Дюсуше рассказала на свей странице в Фейсбуке о том, что парка «Остров сокровищ» больше не существует.

В 2021 году «Остров сокровищ» мог бы отметить 17-летия с момента основания. Причиной закрытия стал истекший договор аренды. По словам Моники Дюсуше продлить его на прежних условиях было невозможно.

К городской администрации у меня претензий нет. Действительно, не существует правовых оснований для продления договора аренды в том виде, в котором он был изначально. К чести чиновников, было сделано все возможное и невозможное, но изначально фундамент договора был зыбкий», — написала основатель парка.

Пока дальнейшая судьба парка неизвестна. Что касается планов Моники Дюсуше, то она намерена посвятить год личным делам.

Редакция «ДК» в свою очередь считает, что парк «Остров сокровищ» был по-настоящему детским парком развлечений — ярким, праздничным, безопасным.

В материале «У нас с Трампом один поставщик» расказана история основания парка и его развития и подробностях.