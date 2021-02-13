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Основатель парка «Остров сокровищ» заявила о его закрытии

Парк развлечений «Остров сокровищ», Красноярск
Парк развлечений «Остров сокровищ», Красноярск. Иллюстрация: topparki.ru

Основатель парка «Остров сокровищ» Моника Дюсуше рассказала на свей странице в Фейсбуке о том, что парка «Остров сокровищ» больше не существует.

#НОВОСТИ

В 2021 году «Остров сокровищ» мог бы отметить 17-летия с момента основания. Причиной закрытия стал истекший договор аренды. По словам Моники Дюсуше продлить его на прежних условиях было невозможно.

К городской администрации у меня претензий нет. Действительно, не существует правовых оснований для продления договора аренды в том виде, в котором он был изначально.  К чести чиновников, было сделано все возможное и невозможное, но изначально фундамент договора был зыбкий», — написала основатель парка.

Пока дальнейшая судьба парка неизвестна. Что касается планов Моники Дюсуше, то она намерена посвятить год личным делам.

Редакция «ДК» в свою очередь считает, что парк «Остров сокровищ» был по-настоящему детским парком развлечений — ярким, праздничным, безопасным.

В материале «У нас с Трампом один поставщик» расказана история основания парка и его развития и подробностях. 

 

 

 

Автор: Стас Гончаров
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