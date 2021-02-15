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Дело красноярских грабителей инкассаторов ушло в суд

Дело красноярских грабителей инкассаторов ушло в суд
Иллюстрация: pixabay.com

Их обвиняют в разбое и бандитизме. Преступление они совершили еще в мае прошлого года, не только украв деньги, но и тяжело ранив двух сотрудников инкассаторской службы.

#НОВОСТИ
Уголовные дела, возбуженные по факту ограбления инкассаторов в Красноярске, направлены Красноярский краевой для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
 
Напомним, что нападение произошло в конце мая 2020 года. Злоумышленников было трое: двое непосредственно нападали на инкассаторов, а третий (оказавшийся в последствии организатором преступления) — ждал подельников в машине. Задержали их примерно неделю спустя. Преступниками оказались Юрий Чанчиков, Михаил Рубцов и Алексей Истягин. Через пару дней их отправили под арест, а позже предъявили обвинение по чч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).
 
На днях прокурор Красноярского края утвердил обвинительные заключения по этим делам и оно ушло в суд.
Автор: Евгений Волошинский
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