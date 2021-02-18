В Красноярск возвращается фестиваль «Зеленый»

В прошлом году его отменили из-за пандемии коронавируса. В этом организаторы решили все же объявить, что проведут. Но о планах пока говорят осторожно.

Фестиваль «Зеленый», который проходит в Красноярске каждое лето на острове Татышев, в 2021 году состоится 19-20 июня. Об этом его устроители — медиагруппа «Прима» — сообщили в соцсетях и на своем сайте .

Это будет 11 такой фестиваль. Должен был бы быть 12-м, но в прошлом году его отменили из-за карантинных запретов на проведение массовых мероприятий.

В этом году организаторы обещают конкурс креативных футболок, музей, соединивший в себе все музеи Красноярска, бассейн из соломы, фудкорд на 30 ресторанов, несколько сцен и многое другое.

Каждый раз мы что-то планируем, но за месяц до „Зелёного“ все меняется. Поэтому я бы осторожно употреблял слово „планируем“», — говорит идеолог фестиваля Илья Сураев.

Меж тем с одним организаторы «Зеленого», похоже, точно определились — одно из самых ярких во всех смыслах событий фестиваля, «Залп красок», в этом году пройдет в последний раз. По словам директора фестиваля Николая Васильева, ему на смену придет новое событие. Правда, что это будет, устроители, похоже, еще не придумали.

Полный путеводитель по «Зеленому» организаторы обещают разместить у себя на сайте в мае.

Напомним, что первый фестиваль «Зеленый» прошел в Красноярске в августе 2010 года, но потому его перенесли на конец июня-начало июля.