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В Красноярск возвращается фестиваль «Зеленый»

В Красноярск возвращается фестиваль «Зеленый»
Иллюстрация: vk.com/festzeleniy

В прошлом году его отменили из-за пандемии коронавируса. В этом организаторы решили все же объявить, что проведут. Но о планах пока говорят осторожно.

#НОВОСТИ
Фестиваль «Зеленый», который проходит в Красноярске каждое лето на острове Татышев, в 2021 году состоится 19-20 июня. Об этом его устроители — медиагруппа «Прима» — сообщили в соцсетях и на своем сайте.
 
Это будет 11 такой фестиваль. Должен был бы быть 12-м, но в прошлом году его отменили из-за карантинных запретов на проведение массовых мероприятий.
 
В этом году организаторы обещают конкурс креативных футболок, музей, соединивший в себе все музеи Красноярска, бассейн из соломы, фудкорд на 30 ресторанов, несколько сцен и многое другое.
Каждый раз мы что-то планируем, но за месяц до „Зелёного“ все меняется. Поэтому я бы осторожно употреблял слово „планируем“», — говорит идеолог фестиваля Илья Сураев.
Меж тем с одним организаторы «Зеленого», похоже, точно определились — одно из самых ярких во всех смыслах событий фестиваля, «Залп красок», в этом году пройдет в последний раз. По словам директора фестиваля Николая Васильева, ему на смену придет новое событие. Правда, что это будет, устроители, похоже, еще не придумали.
 
Полный путеводитель по «Зеленому» организаторы обещают разместить у себя на сайте в мае.
 
Напомним, что первый фестиваль «Зеленый» прошел в Красноярске в августе 2010 года, но потому его перенесли на конец июня-начало июля.
Автор: Евгений Волошинский
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